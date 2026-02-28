怕器官消失？智利拒絕中國海軍醫療船幫民眾看病

智利拒絕中國海軍醫療船為智利人提供醫療服務。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕智利拒絕允許中國海軍醫療船為智利人提供醫療服務，原因是該船沒有獲得為當地居民提供醫療服務的授權。

路透報導，中國海軍「絲路方舟」號（Silk Road Ark）醫療船，目前正在訪問10幾個國家，並於2月25日抵達智利港口城市Valparaiso附近海域。

請繼續往下閱讀...

報導說，智利衛生部通過其地區辦事處表示，該部一直在審查2025年底收到的一個請求，希望智利允許「絲路方舟」號在船上為當地居民提供醫療服務。

衛生部表示，「我們認為不宜授權該醫療機構在船上的設施內開展服務。衛生部解釋，當地衛生法規要求，此類服務僅限於智利獲得認證的專業人員提供。

報導提及，智利因其與中國的關係一直面臨來自美國的壓力。美國國務院近日宣布對3名智利官員實施簽證限制制裁，指控他們對地區安全構成威脅，這三人均與中企提議的海底電纜項目有關。

智利外交部長克拉弗倫（Alberto van Klaveren）表示，兩家中國公司提出的修建連接智利和香港的海底電纜的方案引起美國的擔憂。美國認為，由於全球大部分信息均由海底電纜傳輸，該項目涉及國家安全問題。智利官員認為，該計畫尚處於早期階段，尚未得到證實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法