美伊開戰危及運油咽喉 專家示警：全球市場恐遭重磅衝擊

荷姆茲海峽是全球石油貿易的重要通道。（圖取自彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國對伊朗發動軍事行動後，分析師為市場震盪嚴正以待。量子策略公司的羅奇（David Roche）指出，如果衝突短暫且受到控制，避險行動與油價飆漲將是暫時的，但若衝突演變成持續3至5週的政權更迭，市場反應將「相當糟糕」，投資人將預期衝突規模擴大、能源干擾延長。

分析師警告，市場恐面臨劇烈震盪。（法新社）

CNBC報導，全球市場對於近期的地緣政治與經濟震撼，包括川普宣布，升高所有進口產品關稅至15%、美國抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅等，似乎反應冷淡、習以為常

不過Santa Lucia資產管理共同投資長魏汀格（Florian Weidinger）指出，「這（伊朗行動）衍生的衝擊絕對比委內瑞拉更大；委內瑞拉只是關乎關注重油的人」。委國的重質高硫原油開採較困難，但受到一些煉油廠，尤其是美國業者青睞。

他補充，「這就是為什麼伊朗風險較大。可以預期下週油價會出現較劇烈的上漲」。新加坡大華繼顯（UOB Kay Hian）私人財富管理主任Kenneth Goh也說，「委內瑞拉是產量問題，伊朗則是咽喉要道的問題」。

位於阿曼與伊朗之間的荷姆茲海峽被認為是全球最重要的運油要道之一。根據市場情報公司Kpler的數據，2025年每天約有1300萬桶原油行經荷姆茲海峽，約佔全球海上原油運輸31%。

2025年6月以色列襲擊伊朗的核設施後，股市開盤劇烈拋售，而在確定該海峽不受干擾，市場恢復穩定。

Kenneth Goh說，「週一市場將循此模式」，他補充，可能掀起避險潮，美元與日圓走強、投資人湧入黃金等貴金屬。

其他市場觀察人士也表達類似觀點。法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞-艾蕾蘿（Alicia García-Herrero）預期週一開盤將「動盪且避險情緒高漲」，全球股市可能下跌1%至2%，甚至更多，美國公債殖利率將下滑5至10個基點（0.05%至0.1%），而油價將跳漲5%至10%。

