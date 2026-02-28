中東戰火嚴峻 這些投資市場更搶手 全球股市拋售壓力大

中東戰火嚴峻，預計隨着週一（3月2日）開啓，全球市場將遭遇一波強烈的避險浪潮。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨着美國和以色列對伊朗發起空襲，投資機構和市場分析師開始依據風險偏好與波動，推演地區局勢可能走向。財經網站FXstreet預計，隨着週一（3月2日）開啓，全球市場將遭遇一波強烈的避險浪潮。

預計資金大舉流向安全資產，黃金有望受到強勁提振，而油價也被認爲可能大幅飆升。美元、日圓和瑞郎等避險貨幣料將成爲市場最搶手的資產，而全球股市則可能面臨沉重拋售壓力。

Northern Trust預期油價、美元、美國國債與黃金會出現「本能式避險拉昇」，但若沒有進一步重大升級，未必形成系統性市場錯位；相反，若升級擴大或持續，才會顯著改變資產定價。

如果美國對伊朗採取軍事行動，市場很可能在短時間內迅速轉入「風險規避」模式，但這種情緒本身也可能帶來交易機會。只有當衝突導致荷姆斯海峽周邊的石油生產與運輸出現實質性、持續性中斷時，負面情緒才更可能演變爲長期趨勢。

investing報導指出，以過去類似歷史經驗案例，市場的典型反應走勢大概如下發展：

1. 1—3天內避險情緒急升，油價、金價與VIX走高，股市承壓。

2. 若地區航運未被實質阻斷，波動率很快收斂。

3. 隨着油價回吐事件風險溢價，股市往往修復跌幅。

