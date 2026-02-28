自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

哈米尼在哪裡？伊朗最高領導人住所驚悚照片曝光

2026/02/28 22:32

從空中拍攝的照片顯示，安保嚴密的伊朗最高領導人哈米尼住所遭到破壞，建築物上空升起一股黑色的濃煙，該住所建築群內有建築物倒塌。（取自紐約時報）從空中拍攝的照片顯示，安保嚴密的伊朗最高領導人哈米尼住所遭到破壞，建築物上空升起一股黑色的濃煙，該住所建築群內有建築物倒塌。（取自紐約時報）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與以色列聯合對伊朗發動突襲，一張新的衛星照片顯示，伊朗最高領袖哈米尼的住所遭到破壞，這是美國和以色列週六在德黑蘭發動的最新襲擊的一部分。

這張由《紐約時報》發布、空中巴士公司拍攝的照片顯示，安保嚴密的哈米尼住所遭到破壞，建築物上空升起一股黑色的濃煙。照片也顯示，該住所建築群內有建築物倒塌。

就在美國和以色列以代號為「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion）的聯合軍事打擊行動後數小時，伊朗官員誓言將予以「毀滅性回應」。

川普總統在Truth Social網站上發表聲明稱，美國的軍事行動「規模龐大且仍在進行中」。他警告，許多美國人可能會喪生，並進一步呼籲伊朗人「接管你們的政府」。

川普補充說：「今晚，我要對伊斯蘭革命衛隊成員、武裝部隊成員和所有警察說，你們必須放下武器，獲得完全豁免權，否則就將面臨死刑。」

此次行動的目標是多個軍事設施、飛彈生產廠以及最高領袖哈米尼辦公室附近的區域。美國攻擊伊朗後，伊朗隨即發動飛彈反擊美國在海灣國家的盟友，包括阿拉伯聯合大公國傳出1人死亡，杜拜和沙烏地阿拉伯首都利雅德發生新的爆炸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財