哈米尼在哪裡？伊朗最高領導人住所驚悚照片曝光

從空中拍攝的照片顯示，安保嚴密的伊朗最高領導人哈米尼住所遭到破壞，建築物上空升起一股黑色的濃煙，該住所建築群內有建築物倒塌。（取自紐約時報）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與以色列聯合對伊朗發動突襲，一張新的衛星照片顯示，伊朗最高領袖哈米尼的住所遭到破壞，這是美國和以色列週六在德黑蘭發動的最新襲擊的一部分。

這張由《紐約時報》發布、空中巴士公司拍攝的照片顯示，安保嚴密的哈米尼住所遭到破壞，建築物上空升起一股黑色的濃煙。照片也顯示，該住所建築群內有建築物倒塌。

請繼續往下閱讀...

就在美國和以色列以代號為「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion）的聯合軍事打擊行動後數小時，伊朗官員誓言將予以「毀滅性回應」。

川普總統在Truth Social網站上發表聲明稱，美國的軍事行動「規模龐大且仍在進行中」。他警告，許多美國人可能會喪生，並進一步呼籲伊朗人「接管你們的政府」。

川普補充說：「今晚，我要對伊斯蘭革命衛隊成員、武裝部隊成員和所有警察說，你們必須放下武器，獲得完全豁免權，否則就將面臨死刑。」

此次行動的目標是多個軍事設施、飛彈生產廠以及最高領袖哈米尼辦公室附近的區域。美國攻擊伊朗後，伊朗隨即發動飛彈反擊美國在海灣國家的盟友，包括阿拉伯聯合大公國傳出1人死亡，杜拜和沙烏地阿拉伯首都利雅德發生新的爆炸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法