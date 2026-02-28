川普和魯比歐極限施壓 古巴也要崩潰了

在美國總統川普施壓下，古巴政權瀕臨崩潰邊緣。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普的施壓下，古巴共產黨政府的生存瀕臨崩潰邊緣，據悉，國務卿魯比歐正在與現年 94 歲的古巴獨裁政府實際領導人卡斯楚（Raúl Castro，古巴前總統）的孫子，進行會談。外媒直言，古巴政權已經面臨關鍵時刻。

《國會山報》（The Hill）報導，美國對古巴的燃料封鎖加劇持續數十年的經濟危機，擾亂水的供應，使得食品和藥品短缺惡化。

佛羅里達國際大學古巴研究所學者阿科斯（Sebastián Arcos）說，目前古巴正遭受多種流行病的侵襲，隨著政權感到走投無路，鎮壓也在加劇，而且他們沒有表現出任何與美國談判的意願。他指責，這些人真是壞透了，而且他們也展現出在各種危機中倖存下來的能力，「但我認為他們這次過不了關」。

川普週五（27日）暗示，美國可以「友好接管」古巴，這或許會效仿美國對委內瑞拉的做法，即軍方推翻委內瑞拉領導人，但維持政權不變，同時要求加強經濟合作。

德州大學奧斯汀分校拉丁美洲和加勒比海能源計畫主任皮尼翁（Jorge Piñon）則表示，古巴政權達成協議的時間已經不多了，否則島上將面臨更嚴重的人道危機。他說，如果到三月中旬我們還沒看到油輪抵達哈瓦那，那就是我們所說的「Zero hour」（指關鍵時刻或決定性時刻）。換句話說，一切都結束了。沒有庫存，沒有戰略儲備，他們破產了。

皮尼翁表示，川普週三批准向古巴運送燃料，用於商業用途和人道主義援助，但這對古巴的需求來說只是「杯水車薪」。皮尼翁估計，每天向該國輸送的燃料量為 150 桶，而該國每天的需求量為 2萬2000 桶。

此外，卡車缺乏燃料運送貨物，糧食安全狀況正在惡化；由於缺乏電力抽水，100 萬人面臨缺水困境。

據悉，盧比歐正在領導美國政府的戰略，他正在與現年 94 歲的獨裁政府實際領導人卡斯楚的孫子進行會談。卡斯楚的孫子卡斯特羅（Raúl Guillermo Rodriguez Castro）擔任其祖父的保鏢，據信掌管古巴武裝部隊集團GAESA，該集團控制著古巴大部分經濟命脈。《邁阿密先驅報》稱，截至2024年，GAESA擁有約180億美元的資產，以及一些不明數額的銀行帳戶。

2月初，魯比歐暗示美國的要求之一是古巴的經濟改革。在慕尼黑安全會議期間接受採訪時，當被問及古巴政權是否有出路時，魯比歐強調，對古巴人民來說，擁有更多自由非常重要，不僅是政治自由，還有經濟自由。

哈德遜研究所研究員巴特爾（Daniel Batlle）表示，鑑於美國對待委內瑞拉的方式，古巴政權可能會表現出靈活性以確保自身生存。他說，這個政權想要生存下去，不想放棄他們為之奮鬥並堅持至今的革命。話雖如此，如今它與其說是一個意識形態政權，不如說是一個靠控制旅遊業和其他盈利經濟部門為生的黑手黨國家。

