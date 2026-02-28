WSJ：輝達將推出新款推理晶片 撼動運算市場

輝達將推出款推理晶片。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報27日報導，輝達計畫推出專為協助OpenAI等客戶打造更快速、更高效工具的處理器，輝達此舉將重塑人工智慧（AI）競賽格局。

知情人士透露，輝達正為推理運算設計一套新系統，推理運算是一種讓AI模型回應查詢的處理形式。該新平台將整合新創公司Groq設計的晶片，並預定在輝達3月舉行的GTC開發者大會上推出。

請繼續往下閱讀...

推理運算已成為產業激烈競爭的焦點。Google與亞馬遜等對手已設計可與輝達旗艦系統匹敵的晶片，而科技業自動編碼的爆炸性發展也創造對新晶片的需求，這些晶片能更有效處理AI相關的複雜工作。

消息來源說，OpenAI已同意成為這款新處理器的最大客戶之一，這是輝達一項重大勝利。ChatGPT開發商OpenAI過去數月一直尋找比輝達晶片更有效率的替代方案，上月其與晶片新創公司Cerebras Systems簽約，後者將提供其新選項。

27日稍早，OpenAI宣佈將向輝達大規模採購「專用推理算力」時，便暗示該款新處理器。OpenAI也表示，將取得輝達300億美元投資，同時與亞馬遜簽署新協議，將採用其Trainium晶片。

輝達向來在圖形處理器（GPU）的設計與銷售上獨占鰲頭，然而自AI熱潮興起以來，輝達首次面臨其旗艦產品的侷限性，隨著市場轉向推理算力，輝達感到來自客戶的壓力，他們要求生產更有效驅動AI應用的晶片。

輝達強大的Hopper、Blackwell與Rubin系列GPU被認為是訓練大型AI模型的同類晶片最佳選擇，多數分析師估計，輝達控制90％以上GPU市場。輝達執行長黃仁勳一再宣稱，輝達的GPU是訓練與推理方面的市場龍頭，而相關功能是其產品深具吸引力的原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法