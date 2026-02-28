伊朗反擊亂炸鄰國 海灣國家關閉領空、航班中斷

伊朗隨後對海灣地區的以色列和美國基地發動了攻擊進行報復。中東各地傳出爆炸聲，。圖為一枚來襲砲彈在以色列北部沿海城市海法附近的海灣水面上爆炸。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，據以色列國防軍稱，週六（28日）美國和以色列在伊朗發動「廣泛聯合行動」後，伊朗隨後對海灣地區的以色列和美國基地發動了攻擊進行報復。中東各地傳出爆炸聲，航班中斷，阿拉伯聯合大公國確認暫時關閉其領空、卡達航空也證實「暫時停飛往返杜哈的航班」。

巴林、科威特、卡達、約旦和阿拉伯聯合大公國均證實，他們攔截了伊朗的飛彈，而這些國家都設有美國軍事基地。

阿聯國防部宣布，該國今天遭到伊朗彈道導彈的公然襲擊，阿聯防空部隊高效應對，成功攔截了多枚導彈。CNBC駐阿聯團隊證實，阿聯首都阿布達比和杜拜都聽到了許多巨響。

卡達國防部發表聲明稱，卡達國強烈譴責伊朗使用彈道飛彈襲擊卡達領土，認為這是對卡達國家主權的公然侵犯，是對卡達安全和領土完整的直接侵害，也是對地區安全與穩定的不可接受的局勢升級。

美國中央司令部所在地巴林透過其新聞機構證實，「隸屬於第五艦隊的服務中心遭到飛彈攻擊」。

沙烏地阿拉伯並未受到伊朗的攻擊，但該國發表聲明，譴責伊朗的攻擊以及「公然侵犯阿聯、巴林、卡達、科威特和約旦的主權」。沙烏地阿拉伯也確認，「願將自身一切能力投入這些國家可能採取的任何措施」。

以色列與美國共同參與了對伊朗的聯合軍事行動。以色列先前透過其國防軍官方帳號在X頻道發布消息稱，「伊朗向以色列發射了另一輪飛彈。防空系統目前正在識別並攔截這些威脅。」以色列證實，週六伊朗發射飛彈期間，警報聲持續不斷。

