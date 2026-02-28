中企晶片被發現違法用台積電代工 台積電澄清這麼說

研究公司TechInsights在其網站上表示，在拆解Enflame處理器後，他們發現關鍵晶片組件是由台積電（TSMC）代工製造。對此，台積電也澄清闢謠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒NBC報導，根據半導體研究公司TechInsights的初步報告顯示，一款來自中國公司的強大人工智慧晶片中發現了台灣一家領先晶片製造商生產的關鍵組件，專家表示這可能違反美國出口管制規定。

據一位知情人士透露，美國官員已聽取這項研究的簡報。這位知情人士要求匿名，以便討論私密事宜。該研究詳細分析為中國燧原科技（Enflame）生產的一款人工智慧晶片。研究公司TechInsights在其網站上表示，在拆解Enflame處理器後，他們發現關鍵晶片組件是由台積電（TSMC）代工製造。

請繼續往下閱讀...

台積電發言人在回覆有關燧原科技Enflame S60新研究的置評請求時寫道：「我們已審閱了一份第三方分析報告，該報告聲稱台積電生產的某款晶片被歸類為受控人工智慧晶片」；「根據其技術特性和應用，該晶片不符合受控人工智慧晶片的分類標準，相關報告已更正，錯誤說法已被刪除。台積電是一家守法企業，我們致力於遵守所有適用的法律法規，包括適用的出口管制規定。」

過去幾年，美國對向中國公司或在中國營運的公司出售人工智慧相關產品實施了嚴格的限制，此舉旨在維持美國在人工智慧發展領域的領先地位。晶片提供創建和運行人工智慧系統所需的運算能力，而晶片供應有限一直是限制中國人工智慧產業發展的瓶頸。

美國商務部製定的貿易規則，根據晶片每秒可執行的計算次數，以及其相對於其尺寸的運算能力等指標，決定晶片可以出口到哪裡以及如何出口。

根據TechInsights的初步分析，其結論似乎是，Enflame S60晶片的性能強大到足以受到出口限制。專家表示，出口管制分類可能導致該晶片從2022年底開始向中國人工智慧公司出售成為非法行為。根據多家中國媒體通報（其中至少有一家是官方媒體），Enflame S60晶片於2024年生產。

TechInsights表示，其對出口管制詳情（也稱出口管制分類編號，ECCN）的分類依據是製造商或第三方供應商提供的信息，或「分析時可獲得的信息」。在同一份免責聲明中，TechInsights指出，其推論和結論並非最終的監管決定。

在NBC新聞向TechInsights發出置評請求後不久，公開可見的分類被更改為「待定」，然後從網站上完全刪除。當被問及台積電聲稱TechInsights對燧原科技晶片的分類有誤時，TechInsights的發言人只是重申，技術分析「仍在進行中，尚未完成」。燧原科技公司則未回覆置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法