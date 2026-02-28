Gemini推出亞洲限定「火馬年」AI音樂賀卡 限時4天倒數體驗

Gemini推出限時創意體驗，為台灣、新加坡、南韓、泰國等部分亞洲地區的使用者推出專屬的AI音樂賀卡創作功能。（下載自Google部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為了慶祝2026年農曆「火馬年」，Google官方部落格於昨（27）日宣布，在Gemini App中推出限時創意體驗。使用者可以透過Gemini創作專屬的30秒音樂音軌與客製化專輯封面，為親友送上獨一無二的新春祝福。

2026年（丙午年）為60年一遇的「火馬年」，Google希望藉由AI技術，將傳統節慶問候與現代創意結合，讓科技更具人情味。今年特別為台灣、新加坡、南韓、泰國等部分亞洲地區用戶推出專屬驚喜，在Gemini App中限時開放全新的AI音樂賀卡創作功能。

這項功能基於Google最新的Lyria 3音樂模型技術，讓亞洲用戶能在3月3日元宵節前，免費打造個人專屬的30秒賀歲單曲。不同於過往較為簡單的AI語音生成，此次導入的Lyria 3模型可產出高清晰度音訊與更完整的音樂結構，將傳統賀年祝福轉化為具備專業製作水準的音樂作品。

其最大亮點在於高度「在地化」選項，使用者可依親友喜好選擇國潮Trap、Luk Thung（泰式鄉村音樂）、華語古典、抒情流行等多元曲風。

操作方式亦相當簡單直覺，打開Gemini App，點擊首頁上限時顯示的「火馬年（Year of the Horse）」活動橫幅即可開始創作。接著依提示輸入細節，提供收件人姓名、祝福內容，以及對方的興趣或生活小習慣；再來定義風格，選擇喜愛的音樂曲風。

若所在介面未顯示活動橫幅，也可直接輸入手動指令（Prompt），要求Gemini依序詢問收件人的姓名與個人祝福訊息、興趣與曲風偏好以及語言選擇等，待所有資訊蒐集完成後，同樣能啟動音樂生成引擎。

【範例】

收件人：小虎

祝福內容：祝你在新的一年靈感爆棚，案子接不完！

小習慣：他每天早起都要喝一杯深焙黑咖啡，喜歡深夜寫程式。

選擇曲風：點選「未來感電子 （Cybernetic Synth）」。

完成後，使用者可直接預覽作品並匯出分享至WhatsApp、WeChat、LINE、KakaoTalk或 iMessage，讓遠方親友即時收到這份充滿科技溫度的祝福。

