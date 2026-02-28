「壞小孩谷」爆紅洗版！大谷翔平備戰經典賽 1支廣告意外掀話題

大谷翔平返日備戰 WBC，其代言的廣告卻意外在社群間掀起「壞小孩谷（ksgk谷）」話題。（翻攝自kose IG、X）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打之際，日本隊「侍JAPAN」也進入最後備戰階段。近期返回日本、正式與國家隊會合的大谷翔平，不僅為賽事增添話題熱度，也意外讓一支防曬廣告搶先在開賽前「上場」。

根據體育商業媒體《Sportico》報導，大谷翔平2025年的廣告代言與授權收入估計達1億美元（約新台幣32億至33億元），其場外收入與帶貨能力不僅刷新棒球界紀錄，更使其成為全球最具商業價值的運動員之一。

由其代言的KOSÉ旗下雪肌精防曬廣告《大谷VS太陽篇》，搶在賽事開打前登上日本各大電視台與媒體版面。不同於過去沉穩內斂的運動員形象，大谷此次在廣告中戴上太陽眼鏡、身穿清爽夏日裝扮，在陽光灑落的庭院裡豪邁拿起水管對鏡頭灑水，展現少見的「調皮感」。

這種反差形象迅速在日本社群引發討論，甚至被媒體與粉絲戲稱為「壞小孩谷（ksgk谷）」。不少網友看到他對鏡頭惡作劇灑水、露出燦爛又帶點罪惡感的笑容後，紛紛在X（原Twitter）上以#ksgk谷或#いたずら谷（愛惡作劇的大谷）稱呼他。

品牌亦巧妙將其術後復健歷程與產品機能連結，強調如同運動員在高壓環境下鍛鍊出的耐力，防曬產品同樣需要具備耐水、耐汗與長效防護的「強韌力」。

此次同步推出的新品包括「雪肌精 輕水感全效防禦凝膠」（90g／650元）與「雪肌精 輕水感全效防禦乳」（60g／750元），全新升級的輕水感系列主打「全效防禦 × 舒適膚感 × 美肌保養」三重機能，針對紫外線所引發的粗糙、斑點與細紋等肌膚壓力提出對應方案。

延續品牌一貫的和漢植物美容成分體系，此系列更以精華液為靈感打造「強韌 UV 防護膜」，在抵禦紫外線的同時，也著眼於日照累積對肌膚狀態的長期影響。

