伊朗被打火大封鎖荷姆茲海峽？外媒曝習近平會氣瘋

外媒認為，伊朗若關閉荷姆茲海峽不僅傷害自身經濟，也會激怒北京。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列、美國今日聯手向伊朗發動攻擊，伊朗隨後展開報復行動，外界也關注伊朗是否封鎖荷姆茲海峽。外媒認為，伊朗若關閉荷姆茲海峽不僅傷害自身經濟，也會激怒北京，因為中國是伊朗原油的最大買家，也是伊朗的關鍵合作夥伴，曾多次在聯合國安理會動用否決權，保護伊朗免受西方主導的制裁或決議的影響。

《彭博》報導，荷姆茲海峽北鄰伊朗，南接阿拉伯聯合大公國和阿曼，連接波斯灣和印度洋。它是全球石油貿易的重要通道，波斯灣周邊的大多數石油供應商沒有其他海上出口路線。

彭博彙編的數據顯示，2025年，油輪每天經由荷姆茲海峽運輸約1670萬桶原油和凝析油。沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國和伊朗，都透過荷姆茲海峽運輸石油，其大部分貨物最終目的地是亞洲。

這條水道對液化天然氣市場也至關重要。去年，全球近五分之一的液化天然氣供應（主要來自卡達），都是透過這條水道運輸的。

伊朗真的能封鎖荷姆茲海峽嗎？伊朗政府曾在以往地緣政治局勢高度緊張時期表示，它有能力實施海上封鎖。但它從未真正實施過完全封鎖荷姆茲海峽的威脅，此舉很可能會遭到在該地區巡邏的西方海軍，特別是美國的強烈回應。

報導指，其實伊朗無需派出任何一艘軍艦出港，就能造成嚴重的混亂。憑藉其沿海峽的海岸線，伊朗擁有多種選擇。這些選項包括：使用小型快速巡邏艇對船隻進行低影響騷擾；以及採取更極端的措施，例如使用飛彈和無人機攻擊油輪，使商船不敢冒險通過海峽。伊朗也可以佈設水雷，但考慮到自身艦艇可能面臨的風險，這種做法的可能性較小。

荷姆茲海峽中斷衝擊石油市場

如果船舶穿越海峽變得危險，它們可能只能在西方海軍的護航下組成船隊才能通過。這將減緩交通速度，但應該不會對全球石油供應造成重大影響。

如果這條水道完全封閉超過幾天，對能源市場來說將是一場噩夢。 Kpler Ltd.高級原油分析師徐慕宇（Muyu Xu）在去年6月估計，伊朗封鎖海峽哪怕只有一天，也可能導致油價飆升至每桶120至150美元。截至2月20日，國際基準布蘭特原油今年以來的平均價格為每桶66美元。

而且，關閉荷姆茲海峽將迅速打擊伊朗自身經濟，因為伊朗將無法出口石油。中東石油出口中斷也可能激怒中國，中國是伊朗原油的最大買家，也是伊朗的關鍵合作夥伴，曾多次在聯合國安理會動用否決權，保護伊朗免受西方主導的制裁或決議的影響。

科威特等國最依賴荷姆茲海峽

沙烏地阿拉伯透過水路出口石油最多。然而，它還可以利用一條橫貫沙烏地阿拉伯境內、長達746英里的輸油管，將石油輸送到紅海沿岸的一個碼頭，可以裝載到船上進行後續運輸。這條東西輸油管每天可輸送500萬桶原油。

阿聯也可以在一定程度上繞過荷姆茲海峽，並依靠一條從其油田通往阿曼灣沿岸港口的管道。Habshan-Fujairah 管線每天可輸送150萬桶原油。

伊拉克有一條經過土耳其通往地中海沿岸的輸油管，去年重新開放。但這條管道只能輸送伊拉克北部油田開採的石油，因此其幾乎所有原油出口都需從巴士拉港經荷姆茲海峽海運。科威特、卡達和巴林別無選擇，只能透過這條水路運送石油。

伊朗也依賴該海峽出口石油。彭博彙編的船舶追蹤數據顯示，2025年伊朗透過該水道運輸的原油量將超過2018年以來的任何時期。

