Costco退貨奇葩！用過的馬桶、睡7年床墊也入列 老實顧客擔心重大改革

〔財經頻道／綜合報導〕Costco以退貨政策而聞名，顧客可以退回從用過的馬桶、吃了大半的餡餅，以及用過的沙發和床墊等各種商品都可退貨，但寬鬆的退貨政策因為遭到濫用，已引發忠實客戶對該項退貨政策可能進行重大改革的擔憂。

Costco會員制倉儲巨頭在全球擁有900多個門市，並在其網站上宣傳「100% 滿意保證，無風險」。根據Costco的政策，大多數退款沒有規定有效期，也不要求顧客出示收據。

多年來，享受此優惠的顧客形形色色，從一般顧客到奇葩顧客都有。

一位前員工在網路上發文說：作為Costco的員工，我親眼見過有人退回用過的馬桶。

在網路上，Costco的員工透露了一些他們目睹的奇怪事情，包括一位女士因為不喜歡結局而退貨，以及一張使用了7年的床墊被退回。

2024年，一段影片在網路上瘋傳，影片中一名女子退回了她用了兩年半的Costco沙發，卻沒有提供收據，Costco的退貨政策因此引起廣泛關注。

另一位網友寫道：「我曾在Costco工作，有人帶回來一盆植物，幾個月後他們把它養死了」。

另一位前員工透露：「我們收回了一套有臭蟲的組合沙發。還有一堆廢木頭，據說是遊樂場設施」。

根據社群媒體上越來越多的證據顯示，Costco這家倉儲巨頭可能正在收緊退貨流程。

美媒Cleveland.com的一篇報導稱，許多會員現在發現，該公司著名的退貨政策正在改變。報告還補充說：一些顧客在退貨被拒絕、或被告知需要更多詳細信息或收據時感到驚訝。

電子產品、珠寶和其他高價值產品現在都有更明確的時間限制和文件規定。報導指出，這些措施旨在減少退貨，從而降低公司的損失。

一些評論者對此表示失望。在Reddit上，一位購物者說：「我怪罪那些在新年過後退貨的人。」

另一個人打趣道：「當有人濫用制度時，我們就無法擁有美好的事物。」

