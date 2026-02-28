年薪500萬愛面子 阿北2年燒光退休金破產崩潰了

即使是高薪階級，退休後也要做好財務規劃，否則恐陷入老年破產。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高薪階級退休後，為了面子開銷龐大，恐陷入財務困境。日本1位外商高管年收2500萬日圓（約台幣500萬），退休僅僅2年就將2800萬（約台幣560萬）的退休金全部花光光，原因就是擔心被鄰居看扁，不願意降低生活水準，也未將豪宅管理費、維修費列入考量，最終破產，妻子離去，因自尊心而逃避現實的代價太慘烈。

日媒《Forza Style》28日揭露一位高收入菁英人士陷入破產地獄的案例。佐藤健治（化名，63歲）曾是外國製造商的高管，年收入達2500萬日圓，加上繼承父母遺產，每隔幾年就換一輛進口豪車，出國旅行都搭商務艙，這便是佐藤一家「正常」日常。

他60歲退休時領取的2800萬日圓退休金，短短兩年就揮霍一空。究其原因，在於佐藤固執地想要維護的菁英階層的尊嚴，以及無底洞般的豪宅維護費用。

真正將佐藤逼到崩潰邊緣的是豪宅有的沉重負擔。他說，「即使退休後，我每月仍需繳納12萬日圓（約台幣2.4萬）的管理費和維修儲備金。除此之外，每年還要繳納約65萬日圓（約台幣13萬）的固定資產稅和城市規劃稅。

佐藤坦言，看到飆升的稅單時，嚇了一跳。儘管如此，依舊不允許妻子削減生活開支，因為不想讓以前的同事和鄰居覺得自己「落魄了」。出於虛榮心購買的多張高爾夫球會員卡以及不斷上漲的年費，種種開支慢慢、一點一點地蠶食著佐藤的退休儲蓄。

去年冬天，當佐藤的退休金花光時，開始拖欠房貸，與他相伴多年的妻子也離開，留下一份離婚申請書和一碗160 日圓（約台幣32元）的泡麵放在餐桌上。他悲嘆，從沒想過自己會在這個年紀吃160日圓的杯麵。

針對高收入家庭破產的現象，危機管理顧問平塚俊樹說，工作期間的高收入有時會導致無法降低生活水準的心態。尤其是一些人執著於豪宅，最終卻因維護費用而傾家蕩產。他直言，因自尊心而逃避現實的代價實在太高了。

