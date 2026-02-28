民生氣價凍漲4年半首漲！3月各類LNG平均漲3％、家庭每月僅增5~7元

民生天然氣凍漲4.5年後，中油宣布3月漲3%。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油公司今（28）日宣布，近期全球 LNG價格上漲，致整體進口氣源成本提高，3月各類用戶天然氣價格「平均調漲3%」，值得注意是，民生用戶天然氣價格已凍漲4年半，此次將與工業、電業用戶一起調漲。中油強調，對一般家庭月均用氣量計算，每月支出僅微增約5到7元。

一般家庭月均用氣量 每月僅微增5到7元

中油去年財務在四家油電糖水當中慘墊底，政府陸續鬆綁中油的油價補貼、桶裝瓦斯凍漲也鬆綁，如今民生天然氣價緊箍咒再解除。

先前為配合政府穩定物價政策，民生用戶天然氣價格從2021年6月開始，中油持續4年半吸收部分價差，中油表示，已有效緩和國際油氣價格波動對國內民生物價的衝擊。

3月開始包括電業、工業、民生氣價平均調整3%。中油指出，調漲原因主要是受歐美及東北亞低溫影響，國際市場天然氣需求大增，且因歐洲天然氣存量偏低，歐洲與亞洲國家競相爭購天然氣現貨以回補庫存，帶動全球 LNG 價格上漲，致整體進口氣源成本提高。

中油為適度反映氣源成本，今年3月各類用戶天然氣價格平均調漲3%，但調整並未完全反映成本，未調足部分由台灣中油吸收。

中油估算，以一般家庭月均用氣量計算，每月支出微增約5到7元，中油也強調，民生用戶天然氣價格仍遠低於成本。

