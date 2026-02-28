「川普8分鐘演講」親曝襲擊伊朗最終目標 高喊「接管你們的政府」

美國總統川普週六稱伊朗政權是「一群兇殘、冷酷無情的人」，並證實華府參與了對伊朗的襲擊。（截圖取自川普Truth Social））

〔財經頻道／綜合報導〕以色列週六（28日）早上攻擊伊朗重要的國防、情報和最高領袖辦公室等機構，美國總統川普已經證實美以合作展開攻擊的行動。美國總統川普週六稱伊朗政權是「一群兇殘、冷酷無情的人」，並證實華府參與了對伊朗的襲擊，稱他的目標是「通過消除來自伊朗的威脅來保護美國人民」。

川普在其社交媒體真相平台（Truth Social）上表示：「不久前，美軍在伊朗展開了大規模作戰行動。我們的目標是通過消除伊朗政權的迫在眉睫的威脅來保衛美國人民。伊朗政權是一群極其頑固、可怕的惡棍。」在這段八分鐘的電視演講中，川普敦促伊朗人民在軍事行動結束後「接管你們的政府」。

川普聲稱，伊朗「試圖重建其核計劃，並繼續研發遠程飛彈，這些飛彈現在可以威脅我們在歐洲的非常好的朋友和盟友、駐紮在海外的軍隊，甚至可能射到美國本土。」

川普說，美國正在進行一項「大規模」行動，以「阻止這個極其邪惡的激進獨裁政權威脅美國」。他說：「47年來，伊朗一直高喊『美國去死』，並發動了無休止的流血運動，以美國及其人民為目標。」

