哈米尼辦公室遭襲快垮台？伊朗民眾魔性笑聲曝光了

2026/02/28 16:36

美國及以色列聯手攻擊伊朗。（美聯社）美國及以色列聯手攻擊伊朗。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列今（28日）對伊朗突然展開「先發制人」攻擊，美國也進行了空襲。美國總統川普28日證實，美軍已在伊朗展開大規模作戰行動，目標是「透過消除伊朗政權迫在眉睫的威脅來保衛美國人民」。伊朗媒體在社群平台PO出伊朗人民看到最高領袖哈米尼辦公室被襲擊而開懷大笑的畫面。

《伊朗國際》指出，以色列對伊朗發動攻擊後，美國也參戰，德黑蘭、大不里士（Tabriz）、庫姆（Qom）、卡拉季（Karaj）、霍拉馬巴德（Khorramabad）、克爾曼沙赫（Kermanshah）、伊拉姆（Ilam）等城市發生爆炸。

值得注意的是，伊朗最高領袖哈米尼位於德黑蘭的辦公室也遭到攻擊，伊朗宣布關閉領空6小時，全國網路陸續被切斷。

《伊朗國際還在社群平台X上PO出一段伊朗民眾因哈米尼辦公室被襲擊而開心的畫面，網友紛紛留言稱，「伊朗人民正在慶祝」、「當人民慶祝政府垮台時，你就知道自己站在歷史正確的一方」、「我為我的伊朗朋友們感到非常高興，伊朗很快就會加入正常的自由世界」等。

