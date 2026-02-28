哈米尼辦公室遭襲快垮台？伊朗民眾魔性笑聲曝光了

美國及以色列聯手攻擊伊朗。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列今（28日）對伊朗突然展開「先發制人」攻擊，美國也進行了空襲。美國總統川普28日證實，美軍已在伊朗展開大規模作戰行動，目標是「透過消除伊朗政權迫在眉睫的威脅來保衛美國人民」。伊朗媒體在社群平台PO出伊朗人民看到最高領袖哈米尼辦公室被襲擊而開懷大笑的畫面。

《伊朗國際》指出，以色列對伊朗發動攻擊後，美國也參戰，德黑蘭、大不里士（Tabriz）、庫姆（Qom）、卡拉季（Karaj）、霍拉馬巴德（Khorramabad）、克爾曼沙赫（Kermanshah）、伊拉姆（Ilam）等城市發生爆炸。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，伊朗最高領袖哈米尼位於德黑蘭的辦公室也遭到攻擊，伊朗宣布關閉領空6小時，全國網路陸續被切斷。

《伊朗國際還在社群平台X上PO出一段伊朗民眾因哈米尼辦公室被襲擊而開心的畫面，網友紛紛留言稱，「伊朗人民正在慶祝」、「當人民慶祝政府垮台時，你就知道自己站在歷史正確的一方」、「我為我的伊朗朋友們感到非常高興，伊朗很快就會加入正常的自由世界」等。

Iranian bystanders laughed after witnessing an air strike on Saturday, as they are heard referring to the strike location as the "leader's house". pic.twitter.com/BCsptf2GLg — Iran International English （@IranIntl_En） February 28, 2026

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法