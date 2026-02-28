伊朗出事中國也慘？伊朗原油90％流向中國 恐引發連鎖危機

美國、以色列28日聯手襲擊伊朗，尚不清楚所造成的損害。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國、以色列28日聯手襲擊伊朗，尚不清楚所造成的損害。不過外媒指出，在國際制裁壓力下，伊朗目前約90%的原油出口仰賴中國，若供應中斷，中國勢必需尋找替代來源。

《彭博》報導，受到長期制裁與外資投資不足影響，伊朗近年來在全球油市的影響力已明顯下滑。目前伊朗約占全球供應3%，日產量約330萬桶。而依照截至去年12月的數據，伊朗在石油輸出國組織）OPEC）中為第4大產油國，落後於沙烏地阿拉伯、伊拉克與阿拉伯聯合大公國。

請繼續往下閱讀...

在國際制裁壓力下，伊朗目前約90%的原油出口仰賴中國，並以大幅折價銷售給獨立煉油廠。儘管中國官方海關數據顯示，自2022年中以來就沒有進口伊朗原油，但報導點出，實際上這些原油透過不透明的貿易網絡及所謂「影子船隊」運輸。根據市場分析公司「Kpler」數據，截至去年12月底，相關運輸量已達逾5000萬桶，創下2年半新高。

其他繼續購買伊朗原油的國家還包括敘利亞。

報導指出，伊朗每日供應最多約200萬桶原油給中國煉油廠，一旦供應中斷，中國勢必需尋找替代來源。

但更大的風險並非來自伊朗本身，而在於區域擴散效應。若衝突升級、並波及更廣泛的中東地區，可能威脅全球能源命脈「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz），包含沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿聯與卡達等國的大量原油，都經由此海峽出口。據統計，目前每日約1650萬桶原油經由荷姆茲海峽運輸。

若荷姆茲海峽這條關鍵航道受阻，來自伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯與阿聯的原油、液化天然氣（LNG）與液化石油氣（LPG）運輸將面臨風險。此舉也將嚴重衝擊中東對亞洲的原油供應，如2025年6月以色列與伊朗爆發為期12天衝突期間，從中東運送200萬桶原油至中國的超大型油輪運費即曾大幅飆升。

儘管伊朗長期試圖降低對原油依賴，轉向發展重工業、紡織與採礦產業，但原油出口仍是其經濟命脈。如在制裁壓力下，伊朗必須以低於國際行情的價格出售原油以吸引買家。即使如此，根據彭博估算，在扣除運輸與相關成本後，伊朗光靠每桶45美元的折扣原油，就在2025年11月創造約27億美元（約850億元新台幣）的單月收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法