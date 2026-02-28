美以聯攻伊朗 下個目標是總統府！已擊中至少3大重要機構 伊朗回應了

以色列安全部門的一名消息人士聲稱，對伊朗的攻擊是美國和以色列的聯合行動。已證實的消息表明，聯合空襲擊中了伊朗首都內的多個重要目標，包括最高領袖辦公室、國防部和情報單位機構。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列第12頻道（Israeli TV channel Channel 12.）報告稱，以色列安全部門的一名消息人士聲稱，對伊朗的攻擊是美國和以色列的聯合行動。根據這項訊息，攻擊目標之一是伊朗總統府。美國華爾街日報也指出，根據伊朗最高國家安全委員會下屬的努爾新聞社（Iran's Nour News）報導，伊朗正準備對以色列進行報復和回應。

報告也指出，這次攻擊的目標是伊朗可能用來攻擊以色列的地點，也就是以色列展開先發制人的「預防式攻擊」。

請繼續往下閱讀...

美國和以色列目前正在對伊朗發動大規模協同軍事行動，目標是該國最高領導層和戰略防禦基礎設施。這次空襲動用了數十架從區域基地和至少一艘航空母艦起飛的飛機，導致伊拉克和伊朗領空全面關閉，該地區已進入直接軍事衝突狀態。

已證實的消息表明，聯合空襲擊中了伊朗首都內的多個重要目標，包括：

1. 領導與情報：最高領袖哈米尼辦公室和情報部已成為攻擊目標。

2. 國防和核子基礎設施：據報導，伊朗國防部、伊朗原子能組織和高度敏感的帕爾欽（ Parchin ）軍事綜合體遭到重大攻擊。

3. 高級別的暗殺：以色列媒體報導稱，在最初的攻擊浪潮中，伊朗境內發生了多起有針對性的暗殺行動。

這次襲擊對德黑蘭的民用和安全基礎設施造成了嚴重破壞，包括：

1. 通訊中斷：德黑蘭東部和西部大片地區的手機網路中斷。

2. 網路不穩定：首都各地均有通報網路服務嚴重中斷。

3. 醫療緊急情況：以色列媒體報導，該地區的醫院正準備將手術轉移到地下進行，以應對伊朗的報復。

以色列國防軍發言人宣布，國內國防政策將於週六上午8點發生重大轉變，包括：

1. 活動限制：以色列所有地區已從「全面活動」等級降至「基本活動」等級。

2. 公共場所禁令：嚴禁進行教育活動、公共集會及非必要工作場所活動。

到目前為止，還沒有關於以色列遭受飛彈襲擊的報告，以色列人被指示待在安全地點附近，但不要進入安全地點。





