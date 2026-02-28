自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美以聯攻伊朗 下個目標是總統府！已擊中至少3大重要機構 伊朗回應了

2026/02/28 15:59

以色列安全部門的一名消息人士聲稱，對伊朗的攻擊是美國和以色列的聯合行動。已證實的消息表明，聯合空襲擊中了伊朗首都內的多個重要目標，包括最高領袖辦公室、國防部和情報單位機構。（美聯社）以色列安全部門的一名消息人士聲稱，對伊朗的攻擊是美國和以色列的聯合行動。已證實的消息表明，聯合空襲擊中了伊朗首都內的多個重要目標，包括最高領袖辦公室、國防部和情報單位機構。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列第12頻道（Israeli TV channel Channel 12.）報告稱，以色列安全部門的一名消息人士聲稱，對伊朗的攻擊是美國和以色列的聯合行動。根據這項訊息，攻擊目標之一是伊朗總統府。美國華爾街日報也指出，根據伊朗最高國家安全委員會下屬的努爾新聞社（Iran's Nour News）報導，伊朗正準備對以色列進行報復和回應。

報告也指出，這次攻擊的目標是伊朗可能用來攻擊以色列的地點，也就是以色列展開先發制人的「預防式攻擊」。

美國和以色列目前正在對伊朗發動大規模協同軍事行動，目標是該國最高領導層和戰略防禦基礎設施。這次空襲動用了數十架從區域基地和至少一艘航空母艦起飛的飛機，導致伊拉克和伊朗領空全面關閉，該地區已進入直接軍事衝突狀態。

已證實的消息表明，聯合空襲擊中了伊朗首都內的多個重要目標，包括：

1. 領導與情報：最高領袖哈米尼辦公室和情報部已成為攻擊目標。

2. 國防和核子基礎設施：據報導，伊朗國防部、伊朗原子能組織和高度敏感的帕爾欽（ Parchin ）軍事綜合體遭到重大攻擊。

3. 高級別的暗殺：以色列媒體報導稱，在最初的攻擊浪潮中，伊朗境內發生了多起有針對性的暗殺行動。

這次襲擊對德黑蘭的民用和安全基礎設施造成了嚴重破壞，包括：

1. 通訊中斷：德黑蘭東部和西部大片地區的手機網路中斷。

2. 網路不穩定：首都各地均有通報網路服務嚴重中斷。

3. 醫療緊急情況：以色列媒體報導，該地區的醫院正準備將手術轉移到地下進行，以應對伊朗的報復。

以色列國防軍發言人宣布，國內國防政策將於週六上午8點發生重大轉變，包括：

1. 活動限制：以色列所有地區已從「全面活動」等級降至「基本活動」等級。

2. 公共場所禁令：嚴禁進行教育活動、公共集會及非必要工作場所活動。

到目前為止，還沒有關於以色列遭受飛彈襲擊的報告，以色列人被指示待在安全地點附近，但不要進入安全地點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財