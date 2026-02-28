自由電子報
以色列開戰了！伊媒爆哈米尼辦公室遭襲擊

2026/02/28 15:03

以色列對伊朗展開攻擊，傳出首都德黑蘭已傳出至少3起爆炸。伊朗媒體披露，伊朗最高領袖哈米尼位於德黑蘭的辦公室遭到襲擊。（圖取自WELAT MEHDİ X帳號）以色列對伊朗展開攻擊，傳出首都德黑蘭已傳出至少3起爆炸。伊朗媒體披露，伊朗最高領袖哈米尼位於德黑蘭的辦公室遭到襲擊。（圖取自WELAT MEHDİ X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今日稍早宣布對伊朗發動攻擊，以色列全國進入緊急狀態，首都德黑蘭已傳出至少3起爆炸。伊朗媒體披露，伊朗最高領袖哈米尼位於德黑蘭的辦公室遭到襲擊。

伊朗國際指出，伊朗最高領袖哈米尼位於德黑蘭市中心的辦公室，也就是他的主要辦公地點，在周六遭到攻擊。

報導強調，這次襲擊的結果尚不明確。

