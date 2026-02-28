解讀中國犯台 外媒：台灣與台積電讓世界更安全

外媒報導，台積電的地緣重要位置，保護台灣免受中國軍事攻擊，才是世界安全的關鍵。美國應繼續依賴台灣，這對全球都比較安全。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒《Real Clear markets》以一篇「台灣與台積電讓世界日漸安全」報導指出，中國若透過打擊台灣來重創美國經濟，就等於重創自身經濟；正如台積電的地緣重要位置，保護台灣免受中國軍事攻擊，才是世界安全的關鍵。美國應繼續依賴台灣，這樣對全球大家都比較安全。

該報導反擊《紐約時報》最近在頭版頭條刊登特里普·米克爾（ Tripp Mickle）的一篇標題為「依賴台灣晶片危及美國經濟」的文章，紐時文章副標題補充，台積電等大型科技公司對中國若攻擊台灣可能造成的災難性後果的警告幾乎置若罔聞，Real Clear markets指出，紐時報導的副標題本身就足以否定主要標題的可信度。

請繼續往下閱讀...

根據米克爾的分析暗示，美國經濟崩潰將使中國受益，而且中國可以透過轟炸台灣輕易摧毀美國經濟。Real Clear markets則指出，米克爾對後半部的論述是正確的，但他未能將正確的部分推向邏輯的極致。

要理解個中緣由，就必須注意這項資訊：台積電的製造工廠極其複雜，即使一枚炸彈落在台灣的任何地方，哪怕只是以最細微、最難以察覺的方式震動這些晶圓廠，也會使其陷入癱瘓。而任何能動搖台積電的因素，都會迅速拖累美國經濟。

然而，這就引出了一個問題：如果中國的目的是要帶給美國巨大傷害，為什麼不直接轟炸台灣？或者更好的辦法是，為什麼不轟炸台灣一個偏遠、人煙稀少的地區，以此來摧毀美國及其經濟，而無需付出任何傷亡或經濟代價？

假設中國真的這麼做，轟炸台灣不僅會癱瘓台積電的營運，還會像米克爾所說的那樣，對美國經濟造成災難性的打擊。

更重要的是，中國此舉不僅會嚴重損害美國經濟，還會削弱美國軍隊的軍事反擊能力。戰爭代價高昂，如果美國經濟因為對台灣的攻擊而陷入低迷，那麼美國用於反擊的資源將會減少。這一切聽起來都很完美，但問題在於「唯一封閉的經濟體是世界經濟」（only closed economy is the world economy），中國若透過打擊台灣來重創美國經濟，就等於重創自身經濟。

人們很容易忘記，美國生產商是世界上最貪婪的消費者，而中國經濟的強大正是源自於此。更重要的是，還有一個更容易被忽視的事實：美國金融在很大程度上支撐著中國經濟，尤其是其科技經濟。總而言之，中國對台灣的打擊之所以會對中國經濟造成巨大打擊，正是因為它會對美國經濟造成如此嚴重的傷害。

所有這些都表明，美國人應該更深入地思考限制向中國銷售美國先進技術的呼聲。輝達執行長黃仁勳因反對中國政府對在中國銷售的限制，在美國國內遭受了大量的公開譴責。

Real Clear markets指出，正如台積電的關鍵地理位置，保護台灣免受軍事攻擊一樣，保護許多世界領先的技術也會確保美國安全。想想看，我們總是聽到台灣因台積電而面臨攻擊風險的說法，但那些為全球經濟提供巨大支撐的頂尖科技公司，包括台積電自身，都位於台灣，這難道不值得我們深思嗎？

這正是關鍵所在，貿易是人類有史以來最偉大的外交政策，正是因為它使戰爭的代價極為高昂。與米克爾的觀點相反，Real Clear markets指出，應該讓美國繼續依賴台灣，這樣對全球大家都比較安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法