42歲媽媽逛超市靈光一閃！靠「義大利麵」副業翻身 變現成功關鍵曝光

〔財經頻道／綜合報導〕在通膨壓力與斜槓風潮下，副業兼職創業轉變為正職的創業案例持續增加。美國一名42歲媽媽梅庫列洛（Federica Mercuriello）從超市貨架前的一個靈感出發，成功打造主打「精準份量」的義大利麵與醬料組合品牌「Sausly」，不僅解決消費者浪費硬傷，更在短短數月內將副業發展為穩定營收來源，2026年全年營收預估上看40萬美元（約1259.6萬元新台幣）。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，現年42歲的梅庫列洛出生於義大利，目前定居美國佛羅里達州邁阿密，她2009年曾獲獎學金前往美國紐約，就讀哥倫比亞大學土木工程，學成後在工程公司擔任專案工程經理。

身為一位忙碌的職業婦女，梅庫列洛並不是隨時都有時間從零開始熬煮醬料，而她在2024年底萌生了打造與義大利麵相關副業的想法，當時的她正站在全食超市（Whole Foods）的義大利麵貨架前。

梅庫列洛發現，眼前的產品不是價格過高、就是過度加工，或是顯得老派，甚至連包裝設計，都充滿刻板、過時的義大利形象，完全沒有現代感或吸引力。梅庫列洛更想到，如果消費者買了一整罐義大利麵醬料，通常只會用一次，剩下的就會被放在冰箱裡，最後被浪費掉。

就在那一刻，梅庫列洛靈機一動：為什麼市場上沒有「份量剛剛好」且預先煮好的義大利麵與醬料組合？因此決定打造一個真正「義大利製造」、使用簡單且正宗食材、風味更好的產品，她希望透過品牌「 Sausly」 顛覆傳統義大利麵與醬料市場。

在完成市場調查與產品測試後，梅庫列洛投入約4萬美元（約125.96萬元新台幣）資金，涵蓋產品開發、包裝設計、生產與初期行銷，並直接與義大利當地製造商合作，強調「義大利製造」與天然食材，建立產品差異化。

值得注意的是，她在創業初期幾乎完全依賴免費資源，包括透過 YouTube 與 TikTok 學習網站建置與數位行銷，同時以精實方式運營，從義大利尋找麵條與醬料供應商，到與包裝設計師、製造商合作，再到處理物流問題，幾乎都是她親自協調完成。梅庫列洛僅在關鍵環節聘請自由接案者協助，降低固定成本。

營運初期銷售表現平淡，有些日子甚至完全沒有訂單，但隨著口碑發酵與回購率提升，品牌逐步站穩腳步，網站於2025年11月正式上線後，約數個月後就達到穩定營收，目前平均每月營收約1.2萬美元（約37.78萬元新台幣）。

「Sausly」目前主要來自線上銷售，但已進駐3家實體門市，並積極拓展大型通路合作。梅庫列洛預估，隨著線上與線下銷售同步成長，2026年全年營收可望達40萬美元。

在營運挑戰方面，梅庫列洛坦言，最大難題在於未引入外部投資的情況下，如何在行銷與通路拓展之間取得資源配置平衡。同時，跨國供應鏈也曾出現物流延誤，考驗品牌交付能力與合作夥伴信任。

此外，她也反思，若能創業時更早接觸零售通路，將有助於加速成長，她認為，早期的自我懷疑與追求完美，讓她延誤了行動時機，但其實這些都不該成為阻礙。

梅庫列洛也給有意創業者建議，她認為創業成功關鍵在於持續執行與專注日常任務，「不要被懷疑聲音影響，也不要被整體壓力擊倒，從每天的小進展累積，最終能建立超出預期的成果」。

