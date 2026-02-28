台灣「超額儲蓄」創歷史新高 外媒驚訝「賺錢力開始超過投資」

台灣今年超額儲蓄將首度飆破8兆元，超額儲蓄率跳升至26.03%，雙創歷史新高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕報告指出，台灣得益於人工智慧相關商品出口增加，創造龐大產值，台灣的超額儲蓄率已達26.03%，創歷史新高。值得注意的是，台灣的國內生產毛額投資率低於儲蓄率，這意味著台灣的資本創造速度高於其支出速度。

據台灣主計處官員稱，台灣大部分經濟成長來自人工智慧基礎建設帶動的商品出口，而到2026年，儲蓄與投資之間的差距還將進一步擴大。台灣今年超額儲蓄將首度飆破8兆元大關、達8.46兆元，超額儲蓄率同步跳升至26.03%，雙創歷史紀錄。

外媒wccftech指出，台灣作為人工智慧供應鏈的中心，面臨著一個略顯令人驚訝的問題，台灣的儲蓄已經飆升至「歷史新高」。

談到人工智慧對全球經濟的影響，台灣是少數投資活動空前成長的地區之一，這主要得益於現代人工智慧硬體的許多零件都來自台灣本土供應商。台積電、富士康、廣達和緯創等台灣知名企業。

台灣處於人工智慧供應鏈的核心地位，因為台灣不僅負責晶片生產，還負責人工智慧伺服器組件的生產，例如散熱、網路和組裝。

台灣近期的大部分成長都得益於人工智慧相關產業製造業的蓬勃發展，這也是大宗商品出口大幅飆升的原因。全球最大的人工智慧基礎設施供應商輝達曾多次認可台灣在人工智慧領域的重要作用，並計劃在台灣設立全球總部，彰顯了其對台灣的承諾。

