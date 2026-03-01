房價鬆動2》所得增價格跌 房貸負擔率連4季下降

全國中位數住宅價格連續下修，也促使房貸負擔率連四降。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣虛弱，導致房價出現鬆動，尤其全國中位數住宅價格連續下修，也促使房貸負擔率連四降，2025年第三季全國下降至42.42%，相較2024第三季最沉重時的46.8%，下降4.38個百分點，更為2023年第四季以來、單季負擔率最低的一次。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，購屋負擔會反映在房價跟薪資上，當房價開始漲不動甚至出現些微修正後，反映在民眾的購屋負擔也會出現些微回檔，但現在房貸還款期限多數以30年期為主流，購屋負擔統計可以多設算30年期更能反映真實狀況。

根據最新發布的房價負擔能力指標統計成果，2025年第三季六都房貸負擔率，台北市約65.47%、新北市約56.77%、桃園市約37.13%、台中市約50.05%、台南市約39.65%，以及高雄市約41.01%，對比過去最沉重季度，以台北市房貸負擔率減輕最多、下降約6.35個百分點，第二則是台中市、下降約6.21個百分點，台南市則下降5.41個百分點，新北市、高雄市下降則不到5個百分點，反觀桃園市最少、下降約3.49個百分點。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房貸負擔率裡頭的中位數住宅價格主要凸顯購屋總價變化，其實比房價指數更能彰顯購屋民眾的需求及能力，而目前房貸平均還款年限已拉長至26年以上，甚至新青安最長還可以到40年，早就比房貸負擔率設定20年期要長得多。

實際房貸年限 比負擔率設定還要長

這也就是為何民間普遍認為房價、房貸負擔比過重，但民眾仍願意進場，雖然分母所代表的所得增長有抵銷作用之外，更重要原因的可能與銀行授信膨脹及政策利息補貼的助長。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，房貸負擔率帳面數字雖顯著下降，但各縣市房價走勢分歧，以及產業發展落差懸殊造成薪資所得的差距，倘若所在縣市的產業薪資停滯、或者處於房價在平盤上下游移，在購屋負擔的體感上恐怕仍感覺不到有多大差異，因此，高房價民怨難以在短時間內消弭。

