房價鬆動1》住宅價格指數連3跌 高雄台中跌最快、僅北市抗跌

去年第三季高雄指數季跌幅約3.45%，為六都中季跌幅最深的都會區。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部公布最新住宅價格指數，2025年第三季全國住宅價格指數為145.46、單季跌幅約2.15%、年跌幅則約2.83%，均創有統計以來、14年以來單季最大季跌幅以及年跌幅。而且自2025年第一季以來，全國指數已經連跌3季。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，在央行重手打房之下，中古屋房價修正壓力沉重，尤其是第二屋限貸令逼迫想要加速脫手的屋主降價求售第一屋，以及甫交屋的成屋也因資金壓力面臨急售，使得中古屋房價出現較明顯修正，而台中因短期交易量較多，成為房價修正重災區。

進一步觀察六都最新住宅價格指數，去年第三季高雄指數季跌幅約3.45%，為六都中季跌幅最深的都會區，第二則是台中市、季跌約3.29%，而新北市、桃園市以及台南市等三都季跌幅均超過1%，反觀台北市僅季跌0.28%，而且新北市、台中市以及台南市等三都指數已連3季下跌。

至於，六都指數年跌幅則以台中市最深、年跌高達5.63%，第二則是高雄市、年跌幅約3.99%，第三為台南市年跌3%，依序則是桃園市年跌1.9%、新北市年跌0.65%，台北市則是唯一呈現年漲的都會區、年漲約0.48%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，從2024年9月央行宣布第七波的選擇性信用管制，同時也對銀行的不動產放款集中度進行管制，直接壓縮房貸資金供給及購屋需求，再加上持續不斷的交屋大潮吃掉房貸放款額度。

交屋潮持續 吃掉房貸可用額度

而受到「平均地權條例」修正案的預售屋禁止轉售壓抑，導致新供給量集中在交後轉手，破壞供需平衡，自然使原本搶房情形不再，更進一步轉變為買方市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受政策抑制影響，不管是預售屋還是中古屋交易量都出現量縮，當買氣劇烈量縮，想要出售的屋主在售價上可能就要更有彈性，因此，反映在成交價上就出現漲不動，甚至到盤整修正走勢，不過，觀察雙北相對穩定，但雙北以外短期漲多壓力相對較大。

