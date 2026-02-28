他不加班反而不被裁員！52歲上班族靠「一策略」自保成關鍵

長期為公司奉獻的資深員工，過去常無償加班，如今他們也開始重新思考工作方式。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本職場的價值觀正在改變，長期為公司奉獻的資深員工，也開始重新思考工作方式。日本一名52歲的男子松本和彥（化名）在東京都一家製造業公司工作，他隸屬「就職冰河期世代」，曾歷經數十次面試失敗才進入現在的公司。過去他以「公司收留了我」為心態，每月超過100小時無償加班、忍受上司不合理命令，都是理所當然，但歷經了公司2次裁員計劃後，他開始調整工作節奏，時間到了就準時下班，結果調整心態後，生活和工作重新取得平衡，壓力大幅下降。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，松本和彥過去任勞任怨，但在他40多歲後期到50歲之前，親眼目睹了公司2度推行「提早退休」計畫，多位表現優異的前輩突然被裁員，桌面資料幾天內被整理走。這讓他警覺：「對公司來說，我們只是成本而已。」

松本和彥幸運地躲過裁員，但留下的只有隨時可能被裁的寒意與不安。於是開始調整工作方式作為自我保護，他說：「以前我無法放任年輕同事犯錯，常常工作到深夜幫忙。但現在，我只要自己的工作範圍完成，就會簡單打個招呼迅速離開。因為我知道，即使付出 120%努力，公司也不會替我擋下風險。那麼就照月薪 45 萬日圓（約9.16萬元新台幣）的範圍，認真完成工作，不出差錯，然後把時間留給自己。這是最可靠的自保方法。」

松本和彥最近每天下班後就會迅速離開辦公室，順路去超市買晚餐回家。他認為：「比起『全力投入工作』的時期，我現在睡得更好。月薪 45 萬日圓只是生活費用，並非要獻出一生。這樣想清楚後，我才感覺重新掌握了不被公司牽著鼻子走的自己。」

報導指出，調查發現，日本正職男性上班族薪資會隨年齡上升，在50歲至59歲的平均月薪為45.9萬日圓（約9.34萬元新台幣），是最高峰的時候，外界一般認為，這也是「責任最重、工作最能發揮的時期」，但也有資深員工在此階段踩剎車，減少投入。

背後的原因，是長期被迫「無法獲得回報的勞動」帶來的實感。根據招聘公司Mynavi調查，在50 多歲的員工中，有 45.6% 曾經或正在實行「只做必要最低限工作（安靜離職）」的方式。而70.4% 已經選擇「安靜離職」的人表示「未來也會持續實施」，原因多為「對假期、工時、自我時間的滿意度」。分析認為，這是一種避免將人生主導權交給公司的風險，保護自身生活的「合理自衛」方式。

