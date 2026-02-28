美伊核談判陷僵局、專家警告不能排除軍事行動 國際油價應聲上漲

國際油價週五（27日）上漲約2%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（27日）上漲約2%，由於市場憂心美國與伊朗核談判遲未達成協議，可能引發供應中斷風險。

美國紐約西德州中級原油期貨收於每桶67.02美元，上漲1.81美元，漲幅2.78%。

布蘭特原油期貨收於每桶72.48美元，上漲1.73美元，漲幅2.45%。

儘管雙方同意將間接談判延長至下週，但市場對川普政府與伊朗能否達成協議的前景轉趨悲觀。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「伊朗接受川普政府要求的可能性看起來不太大。而這場談判必然會有結局，而市場似乎認為我們正朝這個方向前進。」

布蘭特原油期貨與紐約期油分別達到自去年7月與8月以來的高點，且本週漲幅超過1%。

PVM經紀公司油市分析師瓦爾加（Tamas Varga）指出：「市場仍充滿不確定性，恐慌情緒推升油價，完全由伊朗核談判結果以及美國可能對伊朗採取的軍事行動所驅動。」

美國與伊朗週四在日內瓦進行間接會談，此前川普已下令在該地區增兵。談判期間，媒體報導指出，美方堅持要求伊朗「零濃縮鈾」，導致討論陷入僵局，油價一度單日上漲超過1美元；但在阿曼調解方阿曼表示雙方取得進展後，漲幅稍有回落。

阿曼外交部長阿布塞迪（Sayyid Badr Albusaidi）於X平台指出，雙方計畫下週於維也納進行技術層級會談，延續談判進程。

DBS 分析師薩卡爾（Suvro Sarkar）表示：「我們認為最新一輪談判帶來和平解決的希望，但軍事打擊仍不可排除在外。」

川普曾於2月19日表示，伊朗必須在10至15天內就核計畫達成協議，否則將面臨「非常嚴重的後果」。

