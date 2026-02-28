黃金避險模式全面啟動！衝上近一個月新高、最新目標價出爐

國際金價週五（27日）攀升至接近1個月高點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價週五（27日）攀升至接近1個月高點，本月上漲7.6%，創下連續第7個月收漲，背後主要受地緣政治緊張情勢升溫帶動，在此之前，美國與伊朗延長核談判，加上市場避險需求升溫，以及美國公債殖利率走低，進一步支撐金價走勢。專家指出，金價下一個上行目標位可能落在每盎司5450美元。

現貨黃金上漲0.8%，至每盎司5230.56美元，盤中一度觸及自1月30日以來最高水準。



美國4月交割黃金期貨收漲1%，報每盎司5247.90美元。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：當前市場對地緣政治局勢高度不安，週末發生軍事行動的機率升高，市場進入避險模式，資金轉向安全資產。

據調解方阿曼指出，美國與伊朗於週四的核談判取得進展，但歷經數小時協商仍未達成突破性成果，無法排除美方在大規模軍事部署下採取打擊行動的可能性。

另一方面，美國駐耶路撒冷大使館也基於安全考量，允許非必要人員及其家屬撤離以色列。

市場方面，美國10年期公債殖利率下滑至3個月低點，降低了持有無孳息資產黃金的機會成本，進一步提升其吸引力。

史崔伯指出，金價下一個上行目標位可能落在每盎司5450美元，關鍵支撐則約在每盎司5120美元。

經濟數據顯示，美國1月生產者物價（PPI）增幅高於預期，暗示未來數月通膨壓力可能再度升溫。

根據芝商所集團的FedWatch工具，市場目前預估美國聯準會於6月降息1碼（25個基點）的機率約為42%。

此外，作為全球最大黃金消費國的中國，經由香港進口的黃金淨量在1月較前月大增68.7%，顯示實體需求持續強勁。中國央行同時出手抑制人民幣升值，取消遠期外匯交易的風險準備金規定，以鼓勵市場增加美元買盤。

其他貴金屬方面，現貨白銀大漲4.8%至每盎司92.60美元，本月累計漲幅達9.7%；現貨鉑金上漲3.4%至2350.34美元；鈀金則下跌0.5%至1,775.31美元，鉑金和鈀金兩者月線都收漲。

