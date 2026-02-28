特斯拉要如何開的久、防電池衰退？資深技師分享超簡單秘訣

許多特斯拉車主會以里程數達到30萬英里當作目標，證明其耐久性上可與汽油車匹敵。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2019年曾說過，特斯拉電池在理想條件下可行駛30萬至50萬英里（約48至80萬公里）後才需要更換，許多特斯拉車主也會以達到30萬英里為目標，證明其耐久性上可與汽油車匹敵，且不必面對無止境的機械問題。對此，專業技師就分享了要如何在實務上以合理成本達成這個里程目標，包含充電、駕駛習慣等技巧。

美國理財網站《GOBankingRates》採訪了資深技師、同時也是German Car Depot的老闆蓋爾凡德（Alan Gelfand），他分析了幾個因素，可幫助特斯拉達成夢寐以求的 30 萬英里里程。

充電最佳做法

蓋爾凡德說，每天 100% 充電與頻繁使用超級充電站，是讓特斯拉電池老化的主要原因。

根據特斯拉在2023年的《影響力報告》（Impact Report），特斯拉Model S 與 Model X 的電池，若可避免極高或極低的充電狀態，那麼在行駛 20 萬英里（約32萬公里）後，其電池容量僅會下降約 12%。特斯拉通常建議，即便電池未完全耗盡，也要每晚充電，以獲得熱管理效益。報告也建議可選在較涼的夜間充電，以降低電池溫度累積，避免頻繁使用超級充電，因為高溫會加速電池劣化。

高里程維修

蓋爾凡德表示：「當特斯拉行駛到15萬英里（約24萬公里）至30 萬英里時，我最常看到的問題是懸吊零件磨損。」包括控制臂（control arms、俗稱三角架）、襯套（bushings）以及氣壓懸吊元件（air suspension components）會老化，同時門把、車窗升降機構及冷卻系統零件也需要定期檢查，以免在最糟糕時故障。

他也指出，雖然電池會有劣化，但完全失效仍相對罕見，遠低於車主擔心的程度。

馬達通常壽命長，但忽略維護可能會需要昂貴維修。蓋爾凡德補充，許多仔細駕駛和充電的特斯拉車主，在 15 萬英里後電池容量僅下降 10%至15%。他認為，積極處理這類問題，才是讓高里程特斯拉維持良好運行，而非被迫停用的關鍵。

駕駛技巧

《MotorTrend》報導，特斯拉自家 Model S 與 Model X 的電池劣化曲線顯示，一般駕駛約每 1.5至2 萬英里（約2.4萬至3.2萬公里）電池容量下降 1%。而平順起步、穩定高速行駛、少用急加速等駕駛方式，都能減少電池和馬達磨損。蓋爾凡德認為，這種溫和駕駛方式也能保護懸吊與傳動系統，降低提早疲勞。

他建議：「多利用再生煞車，讓煞車皮可超過 10 萬英里（約16萬公里）才需更換。」此外，他提醒車主盡量避免極速駕駛，因為高溫會損害零件。這種穩健駕駛方式可讓特斯拉平穩達到 30 萬英里。

保養計畫

蓋爾凡德建議每年檢查懸吊系統、煞車系統、冷卻液和四輪定位，這頻率高於特斯拉的基本指引，還建議每 6250 英里（約1萬公里）輪胎換位、約每 4 年更換煞車油，並且定期更新軟體，這是因為更新通常會包含熱管理與性能改進，可延長電池和傳動系統壽命。

此外，日常維護也很重要，例如定期清理散熱器與車艙濾網，以維持長期效率。蓋爾凡德說：「我們的首要目標比單純修理問題更遠大，重點是早期發現磨損，避免演變成重大故障。」

