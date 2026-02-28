和碩強攻5G公網商機 AI-RAN驅動解決方案升級

和碩積極搶占AI與5G融合下的新一波電信基礎建設升級商機。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著人工智慧逐步下沉至網路架構層，5G角色正從單純連線平台轉向即時運算與決策基礎。和碩（4938）表示，旗下5G事業單位將於2026年世界行動通訊大會（MWC）展示AI驅動的5G解決方案與AI-RAN發展藍圖，集團5G布局已由私網應用，進一步鎖定公網基礎建設與開放式網路架構。

和碩指出，隨著產業由數位轉型邁向智慧自主，企業對即時反應、資料在地化與高可靠聯網需求同步升溫，5G不再只是傳輸管道，而是支撐邊緣運算與AI應用的核心平台。憑藉過往在5G私網的實際部署經驗，集團正加速切入5G公網市場，提供全頻譜Open RAN無線電解決方案，產品涵蓋室內皮基站、室外微型基站至大型宏基站，強化電信基礎建設的系統整合能力。

在硬體層面，和碩向市場釋出大型基站解決方案，主打先進傳輸規格與高瓦數輸出設計，鎖定廣域覆蓋與高容量場域，同時布局主流架構，以因應未來高密度連線與資料吞吐需求。針對快速部署應用，和碩亦開發整合無線電、分散式單元、中央單元與核心網路的行動網路箱，強化緊急通訊與偏遠地區建置彈性。

此外，和碩首度揭露AI-RAN發展方向，將AI運算直接嵌入O-RAN架構，結合自有干擾抑制技術，即使在高度擁擠的工業或醫療環境中，仍可維持低延遲與穩定通訊品質。意味著集團5G網路發展方向正由被動連線層，進一步升級為可即時判斷與回應的智慧系統。

和碩聯合科技網通產品事業群總經理馮震宇表示，「IQ時代」代表聯網本身不再是終點，而是實現無所不在智慧化的基礎。和碩將持續透過模組化平台與生態系合作，協助客戶在取得資料的同時，即刻完成分析並採取行動。

在生態系布局上，和碩此次攜手多家國際電信與半導體夥伴，確保5G解決方案符合開放標準與高度互通性，顯示集團不僅著眼於單一專案，而是搶占AI與5G融合下的新一波電信基礎建設升級商機。

