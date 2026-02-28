OpenAI融資1100億美元 輝達、軟銀、亞馬遜投資金額曝

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC報導，OpenAI已完成新一輪1100億美元融資，規模約為1年前上一輪融資逾兩倍，當時已創下私人科技公司的融資紀錄。本輪投資使OpenAI估值達7300億美元（不含籌集的資金），較去年10月上輪融資的5000億美元估值急遽上升。

OpenAI 27日聲明說，在此輪融資中，亞馬遜投資500億美元、輝達300億美元、軟銀集團300億美元。OpenAI說，隨著本輪融資的推進，預計將有其他投資人加入。

OpenAI說，「這些合作關係擴大我們的全球布局、深化我們的基礎設施，並強化我們的資產負債表，進而使我們能將人工智慧（AI）帶給全球更多人、更多企業與更多社區」。

除了參與本輪融資外，亞馬遜也宣布與OpenAI建立為期多年的戰略夥伴關係。

OpenAI指出，與亞馬遜網路服務（AWS）現有380億美元的協議，未來8年將擴增1000億美元。AWS也將成為OpenAI企業平台「Frontier」的獨家第3方雲端分銷供應商，該平台於本月初公布。

彭博報導，OpenAI與其對手Anthropic今年加大融資力度，並吸引了重疊的創投基金與科技巨頭投資人，包括微軟、輝達，這兩家公司也參與Anthropic最新一輪的融資。

Anthropic本月初的融資集資300億美元，包含該籌資，Anthropic估值達3800億美元

