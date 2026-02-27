大樂透頭獎連3摃 春節大紅包開出19組

今晚大樂透頭獎連3摃。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（27日）開獎的大樂透，頭獎連3摃，台彩預估下期（28日）頭獎累積金額為1.6億元。大樂透春節大紅包開出19組，總中獎注數21注，其中17組為單注中獎，2組為2注均分；小紅包開出35組，總中獎注數42注，其中29組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分。

台彩表示，截至本期為止，大樂透春節大紅包累積開出組數為396組、剩餘84組，春節小紅包累積開出組數為633組、剩餘167組，下期（28日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「14、18、19、34、45、47」，特別號「48」；大樂透春節大紅包中獎號碼「03、15、16、19、24、27、35、40、44」；春節小紅包獎號「09」。

另外，本期今彩539中獎號碼「01、22、23、37、39」；39樂合彩中獎號碼「01、22、23、37、39」；49樂合彩中獎號碼「14、18、19、34、45、47」。本期3星彩中獎號碼「622」；4星彩中獎號碼「0591」。

