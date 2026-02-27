記憶體成印鈔機！傳三星及SK海力士調高Q2價格 漲幅翻倍

韓媒指出，三星電子和SK海力士已通知客戶，將在第二季繼續大幅提高DRAM價格。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體短缺，價格持續飆漲。韓媒27日指出，三星電子和SK海力士已通知客戶，將在第二季繼續大幅提高DRAM價格。據悉，除了像蘋果公司等大型科技公司外，其他廠商的價格可能比之前的合約價格高出一倍以上。

《Sedaily》報導，由於全球人工智慧投資的激增帶動DRAM需求飆升，遠遠超過三星電子和SK海力士的產能。業內人士透露，三星電子和SK海力士已通知客戶第二季DRAM供應價格上漲，並已開始進行價格協商。雖然漲幅因客戶而異，非主要客戶被告知必須接受大幅漲價，才能確保DRAM的供貨量。

業內人士表示，三星電子目前的產能只能滿足DRAM需求的60%，目前客戶更關注的是確保供貨量，而不是抵制漲價，因此大幅調價應該不成問題。

業內人士稱，為了確保DRAM供應，部分客戶可能需要接受比之前合約價格高出2倍以上的漲幅。因為自去年下半年人工智慧基礎設施蓬勃發展以來，DRAM價格一路飆升，徹底改變交易格局，加劇大型客戶與中小企業之間的購買力差距。

通常情況下，輝達和蘋果等全球大型科技公司在DRAM採購方面擁有結構性優勢。這些大量採購DRAM的大型科技公司通常按季或半年簽訂契約，確定採購量和價格範圍，最終供貨價格則根據交貨時的市場價格進行調整。

三星電子和SK海力士也會向不受市場週期影響、大規模採購的大型科技客戶提供優惠價格，以維護其供應鏈關係。然而，中小客戶歷來都是按月簽訂契約，反映的是現貨市場價格。自去年第四季DRAM價格飆升以來，三星和SK海力士開始簽訂「預購」契約，按季度確定採購量，這對他們有利。因此，三星電子和SK海力士向合約於第二季到期的客戶，通知將大幅調高價格。

分析師預測，DRAM價格今年將翻倍以上。全球市場研究公司Gartner預測，包括DRAM和固態硬碟（SSD）在內的記憶體價格到今年底將上漲130%。

一位業內人士說，隨著企業同時採用兩到三種AI模型來應對不同的應用場景，DRAM 的需求進一步增長，他還補充，明年的訂單量已經售罄，因此價格上漲的趨勢將會持續。

