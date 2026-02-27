COVID-19是武漢實驗室洩漏？譚德塞不藏了曝習近平反應

世衛祕書長譚德塞。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普認為，世界衛生組織（WHO）過度傾向中國，已失去中立性與公信力，尤其在COVID-19（新型冠狀病毒病）爆發時忽視台灣的早期預警，錯失國際防疫先機，1月22日正式退出世衛。對於COVID-19是否起源於中國，世衛祕書長譚德塞接受專訪指出，對於未從中國得到透明的資訊感到很失望，還自爆將病毒起源調查及武漢實驗室的相關疑問，交給習近平，迄今尚未收到任何回應。

世衛祕書長譚德塞接受《彭博》專訪稱，新冠疫情期間，全世界都陷入恐慌，投入數十億美元。但當優先事項改變時，人們卻忽略醫療衛生，轉而加大投入國防領域。這種情況不應該發生，我們應該尋求平衡。

他說，有人認為武裝自己可以起到威懾作用，但是不應該以犧牲健康為代價，健康才是最重要的。只有健康的人民，才能組成健康的社會，才能進步。

對於川普政府指責世衛應對新冠疫情不力一事，譚德塞強調，任何組織或國家都有自身的問題或弱點，世衛也不例外，「我不能說世衛完美無缺，但我們已經盡力了。」

譚德塞提及，武漢市政府於2019年12月31日在其網站上發布這種新型病毒的資訊後，我們立即開始調查，向中國提出問題，每個人都非常重視此事。他說，無論是自然洩漏還是實驗室洩漏，世衛對於所有假設都列入考慮。

他還說，從2021年第一份報告出來的時候，就要求中國保持透明，並提供他們掌握的所有訊息，以便確定病毒起源。他稱，對從未得到中國提供的透明資訊感到非常失望，因為這不只是科學問題，也是道德問題，更是信任問題。

被問及中國不透明，那麼他們或許就有什麼不可告人的秘密？譚德塞說，世衛成立一個名為「新型病原體起源科學諮詢小組」（SAGO）的機構，該小組準備了許多問題，特別是與武漢實驗室相關的問題，「我已將這些問題轉交給包括中國國家主席習近平在內的高級官員，但至今未收到任何回應。」他坦言，如果這些問題得不到解答，就無法確定新冠疫情是如何爆發的。

至於美國是否在10年內重返世衛？譚德塞給予正面答案，他說，美國了解世衛在公共衛生安全的重要性，美國也需要這個平台，也為這個平台的建立做出巨大貢獻，「我希望他們能夠回歸」。

譚強調，「對我而言，這件事之所以意義非凡，是因為我曾領導衣索比亞衛生部門的改革。如果非要我指出一個給我重大支持的國家，那就是美國。我對此非常感激，感謝美國的慷慨解囊，幫忙訓練護理師、助產士和醫生。」

