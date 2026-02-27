公務員炒股身家逾2千萬 只穿平價衣「裝窮」竟是這原因

日媒指出，股市繁榮造就出許多身家上億日圓的新富裕階層。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒指出，隨著股市經歷歷史性飆升，普通公務員和上班族致富的案例也激增，催生出許多身家超過1億日圓（約台幣2000萬）的新富裕階層，這些人生活卻出奇簡樸，他們對豪車沒興趣，依然穿著平價衣服，如此低調的原因除了對未來生活不確定外，另一個讓這群人裝窮的原因就是被擔心被同事或親友知道變有錢，可能招來嫉妒和孤立，因此不炫富成了維護自身生活方式的防禦措施。

日媒《Friday Digital》報導，日本的富裕人群大致可以分為三類，一是傳統富裕人群，例如地主、醫生和企業高管；二是新興富裕人群，例如IT公司創辦人、創業者和外資企業高管；三是透過繼承或其他途徑致富的人群。

然而，隨著股市經歷歷史性飆升，越來越多普通上班族和公務員突然變得富有，金融資產超過1億日圓。

45歲的A先生夫婦就是一例，夫婦倆身家上億日圓。A先生是東京都政府的公務員，年收入約750萬日圓（約台幣150萬），妻子在東京一家上市公司擔任職員，年收入約450萬日圓（約台幣90萬）。他們夫妻二人仍背負房貸，而且隨著物價上漲，生活很節儉。

50多歲的B 先生在一家批發公司工作。五年前，他投資了三菱重工等公司的股票，這些股票價格突然上漲，他透過出售這些股票獲得利潤，成為億萬日圓的富翁。

然而，這群新富豪階層的生活卻出奇簡樸。他們對豪華汽車和高層公寓毫無興趣，依然穿著UNIQLO的衣服，晚上到常去的居酒屋喝廉價燒酒。他們量入為出，過著節儉的生活，悄悄累積財富。

報導說，這群擁有1億日圓的金融資產的新富豪階層不提高生活水準的原因，並非僅僅是因為他們節儉，而是有其合理的解釋。首先，他們意識到提高生活水準的風險，一旦生活水準提高，就無法降低。

第二的原因是避免招來嫉妒和孤立。貧富差距擴大是日本一個嚴峻的問題，在這種情況下，如果同事或親近的人知道他們有錢，就可能導致人際關係破裂，引發不必要的麻煩。嫉妒帶來的弊端遠大於「有錢」帶來的益處。對他們而言，繼續過著普通公司職員或公務員的生活，穿UNIQLO，經常光顧居酒屋，是抵禦嫉妒和孤立的一種方式，也保護他們的生活方式。

