66歲婦砸退休金「援助孫子讀書」 女兒女婿脫口1句話讓她超崩潰

〔財經頻道／綜合報導〕不少長者在退休後仍持續支援子女與孫輩教育費，然而，日本一名66歲獨居婦人本該安穩退休，卻因6年多來資助孫子學費，近日她首度對老後財務感到不安，決定打算減少援助，卻換來女兒與女婿一句話，直言「祖母幫忙出學費很常見，如果減少會很困擾」，令她備受衝擊。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，66歲的真由子（化名）數年前喪夫，目前獨居生活。她每月退休年金收入約16萬日圓（約新台幣3.2萬元），金融資產約1900萬日圓（約新台幣376萬元）。雖然沒有自有住宅、居住在租屋處，但生活費大致能以年金支應，僅小幅提領存款作為補充。

轉折點出現在6年前，外孫升上高中，女兒與女婿都在上班，雖是雙薪家庭，但教育費負擔逐漸加重。考量補習與未來升學開銷龐大，真由子主動提出協助。起初每年約20萬日圓（約新台幣4萬元），之後隨升學階段增加至40萬日圓（約新台幣8萬元）左右。外孫考上私立大學後，她更一次拿出50萬日圓（約新台幣10萬元）支付入學相關費用，大學期間仍持續提供每年約30萬日圓（約新台幣6萬元）補貼。

6年下來，累計援助金額超過200萬日圓（約新台幣40萬元）。雖然資產尚有1600多萬日圓（約新台幣316萬元），但她開始意識到存款減少的速度，雖非劇烈下滑，但她第一次感到不安，「畢竟這是老後生活的保障」。

某天，真由子向女兒坦言「之後我想把援助稍微減少一點。」女兒一時沉默，接著女婿開口「老實說，我們是以有這筆援助為前提來規劃教育費的。」，更直言「祖母幫忙出學費很常見，如果減少會很困擾。」

這番話讓真由子震驚和深受打擊。她原以為援助屬於「能力範圍內的幫忙」，卻發現對方早已將其視為固定收入的一部分，那一瞬間，她感覺心裡有什麼崩塌了。最終，真由子決定循序減少支出，雖與女兒夫婦關係一度緊張，但她認為「老後資金本來就是為了自己的生活準備」。

學者指出，高齡者在提供家庭援助前，應清楚界定金額與期限，避免善意支援逐漸轉變為難以抽身的責任。老後資產與家庭情感如何平衡，已成為高齡社會下不可忽視的課題。

