為升高關稅鋪路？美啟動撤銷中國最惠國待遇調查

〔編譯魏國金／台北報導〕美國國際貿易委員會（USITC）26日宣佈，將對撤銷中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位對美國未來6年的經濟影響展開調查，此舉可能升高中國進口產品的關稅。該委員會指出，這項依據國會撥款法要求進行的調查，將於8月21日前公佈報告。

USITC聲明說，該委員會「正進行一項新的事實調查，以檢視撤銷中國所有產品的『永久正常貿易關係』待遇，對美國未來6年的經濟、工業與產品採購的影響」。

路透報導，美國總統川普2025年1月上任時，指示美國貿易代表葛里爾與商務部長盧特尼克，評估撤銷中國PNTR的立法提案。PNTR的前身是最惠國（MFN）待遇，2000年美國國會投票賦予中國該地位，使中國得以加入世界貿易組織（WTO），進而讓中國躍升為全球最大製造國。

中國在川普第一任期發動貿易戰之前，享有2.5％的最惠國稅率，之後川普在該稅率上加約25%的懲罰性關稅。川普第二任期一度對中國進口產品課徵高達145％關稅，而在一連串的貿易談判後，降至約20％，上週美國最高法院判決川普以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的關稅違法。

川普已表示將依據其他貿易授權，課徵新關稅，以取代IEEPA所課徵的對等關稅以及芬太尼相關關稅。撤銷PNTR待遇，將使中國在最惠國稅率上疊加任何懲罰性關稅。

負責判定反傾銷與反補貼貿易爭議的USITC指出，其報告將聚焦於可能直接以及最受升高中國關稅衝擊之美國產業的貿易、生產與價格變化。同時釐清一旦國會撤銷中國PNTR，對國安重要產品，以5年時間逐步加徵關稅的景況。

USITC表示，公眾可於4月13日前就提高中國產品關稅的影響提交書面意見。由於時間緊迫，委員會沒有計畫舉行公聽會。

