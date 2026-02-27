香港動用外匯基金蓋基建嚇崩市場 外媒震驚這樣說

香港提議將1500億港元的外匯基金用於基建，引發擔憂。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕香港提議從用於捍衛港元與美元掛鉤的外匯基金轉撥 1500 億港元（約台幣6000億），用於基建，震撼市場。《彭博》27日也指出，這項提議令一些官員感到震驚，並引發外界擔憂。經濟學家直言，倘若這種資金轉移的做法成為常態，又缺乏制衡機制，那麼香港聯繫匯率制度的信譽必將受到損害，投資人或貨幣持有者遲早會對該體系失去信任。

報導指出，香港財政司司長陳茂波宣布一項計劃，擬從香港外匯基金中調撥資金，用於支持北都區及其他基建項目。此舉在香港引起廣泛關注，這將是自1984年以來首次動用香港外匯基金。

請繼續往下閱讀...

儘管1500億港元僅佔規模4兆港元外匯基金的一小部分，仍引發擔憂。因為外匯基金主要目的是將港元兌美元匯率維持在7.75港元至7.85港元兌1美元的區間內，以維護金融穩定並吸引投資。

倫敦萬神殿宏觀經濟研究所高級中國經濟學家林浩波（Kelvin Lam）表示，此舉可能會打開潘朵拉盒子，帶來意想不到的後果。

他表示，令人擔憂的是，如果這種資金轉移的做法成為常態，而機構中又缺乏制衡機制，政府在政治或財政上缺乏相應的控制，那麼香港聯繫匯率制度的信譽必將受到損害，投資者或貨幣持有者遲早會對該體系失去信任。

負責監管外匯基金的香港金融管理局發言人表示，外匯基金繼續作為聯繫匯率制度的堅實基石，再加上超過 4200 億美元的龐大外匯儲備，香港金融管理局仍然完全有能力和信心按照《外匯基金條例》維護香港貨幣和金融體系的穩定和完整性。

匯豐控股亞洲區聯席主管David Liao是負責審議該提案的諮詢委員會成員之一。當被問及此類資金轉移是否會損害聯繫匯率制度的信心時，他表示，「政府有權在認為必要時提出此類轉移方案」。他補充說，該委員會將對提案進行審查，但仍需提交行政會議批准。

報導總結，動用外匯基金對陳茂波來說是一個填補資金缺口的理想途徑，因為他正努力敲定北部都會區開發項目的成本，該項目面積是舊金山的2倍多。知情人士表示，此舉避免因增稅或削減補貼而激怒當地居民的風險，尤其是在本屆政府執政的最後16個月。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法