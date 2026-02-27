中國經濟真的黯淡！31省矢言「堅持過緊日子」

中國房市持續低迷、消費不振，衝擊就業市場與經濟前景。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟的黯淡從地方政府矢志「過緊日子」可以看出。中國第一財經27日報導，近期中國31個省級政府陸續發表2025預算執行狀況與2026年預算草案報告，結果全都提及今年要「堅持黨政機關過緊日子」。

報導說，所謂過緊日子，一般是指黨政機關削減行政開支，以及非必要、非急需的支出等，比如縮減出國差旅費、公務接待費與公務用車購買及維護費的所謂「三公經費」，以及會議費、培訓費等。

請繼續往下閱讀...

報導指出，黨政機關過緊日子是中國長期方針，近年在財政收支落差擴大下，許多地方政府加劇強調過緊日子的政策，並從制度面、政策執行評估等層面「健全完善過緊日子的長效機制」。

天津預算報告指出，「2025年當地落實習慣過緊日子要求」，全年縮減非急需、非必要支出58.7億人民幣。江西預算報告數據顯示，去年大力縮減非剛性、非重點支出，「三公」經費（指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費）下降21%、省級大型修繕支出銳減41.9%、會議費減少36.4%、辦公設備購買費縮減26.1%。

報導說，持續控制或縮減「三公經費」、會議費、培訓費等一般性支出是2026年中國地方政府「過緊日子的共同選擇」。

江西預算報告要求，「今年堅持勤儉辦一切事業、大力減壓一般性支出」，2026辦公費支出預算下降5.5%、印刷費支出預算縮減13.7%，陝西預算報告要求，今年將大幅縮減節慶展會論壇活動經費，推動重大活動市場化運作。

第一財經指出，之前一些地方財政官員表示，相較於縮減一般性支出，地方在削減無效政府投資支出的空間更大，制止一些「盲目上馬」（意指倉促啟動的專案或投資）的項目，可以節省可觀的財政資金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法