超越美日韓！全球創業環境排名「台灣奪第2」 僅輸這國

〔財經頻道／綜合報導〕台灣創業實力再創佳績！2025年全球創業觀察（GEM）調查報告顯示，台灣在全球53個經濟體中，以6.5分排名全球第二，較去年再上升1個名次，僅次於阿拉伯聯合大公國，排名勝過美國、日本、南韓和德國等國家。

日前，「2025全球創業觀察（GEM）」調查結果報告出爐，GEM是由英國非營利研究機構「全球創業研究協會（Gera）」每年進行的國際調查，評估各國創業水平，並分析創業與經濟成長的關聯。報告採用「國家創業環境指數」（NECI）進行排名，滿分為10分。該指數透過對53個國家的專家及成年人進行調查，包括美國、英國、法國、德國與日本，內容涵蓋創業環境及創業觀念。

排名出爐，阿拉伯聯合大公國（UAE）以7分連續五年蟬聯榜首；台灣則以6.5分位居全球第二名。沙烏地阿拉伯、立陶宛與印度分別位居第三至第五。鄰近國家，南韓名列第8，較上一年下降了2名，日本排第17位，而美國僅列第20名，德國則是第24名。

報告指出，台灣2025年NECI得分高於2024年的6.3分，在53個GEM經濟體中排名全球第二，較去年已經強勁的表現再度提升1個名次。2025年，台灣推出多項政策與修法以強化創業環境。「亞洲矽谷3.0」與「AI新十大建設」持續刺激科技、運算能力、數據及應用領域的投資。

此外，報告提及，國發基金引導民間資金投入三大重點領域：AI新創、綠色成長與淨零產業、智慧機器人計畫。產業創新條例修正後，對天使投資的稅賦優惠更為寬鬆，個人投資門檻降低，進一步促進民間資金流入並活化創投市場。

而持續高分反映出台灣在基礎建設、政府支持及創業文化規範上的優勢。在13項框架條件中，專家評估台灣有12項達到「充分或以上」標準，與2024年相同。

特別優勢包括實體基礎建設（8.2分）；市場動態：進入容易度（7.3分）；社會與文化規範（7.2分）；商業與專業基礎建設（7.0分）。在53個GEM經濟體中，台灣幾乎所有框架條件排名皆進入前10，其中3項排名第二，4項排名第三，僅學校階段創業教育排名第13。

專家也指出，新創企業對永續發展的重視度從6.9分提升至7.1分，而創業者對開發與運用AI解決方案的意識從7.9分提升至8.0分，全球排名第二。

總體而言，台灣2025年的創業環境仍是全球最強之一，政府支持、基礎設施及AI意識為主要優勢，而學校階段創業教育仍是唯一分數偏低的項目，顯示台灣在創新及包容性成長上具備良好基礎。

