中資鐵路爛尾7年太坑人 肯亞不忍了做出1決定

肯亞一條中資鐵路因資金枯竭，停工多年。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》27日披露，肯亞將於下個月恢復興建一條由中國支持的鐵路，這條鐵路近7年前因資金枯竭而停工，這一次，肯亞將不再從北京獲得新的貸款。

報導說，肯亞交通部長奇爾奇爾（Davis Chirchir）週四（26日）向議員表示，肯亞希望透過鐵路稅證券化籌集高達40億美元（約台幣1248億）的資金，用於修建2019年因首都奈洛比郊外一小時車程，因資金枯竭而停工的369公里長的鐵路延伸段。

這項鐵路建設在完成計劃路線的一半多一點後，便停滯不前，成為中國「一帶一路」倡議在非洲逐漸衰落的象徵。

報導稱，肯亞放棄中國資金的決定反映了曾經依賴北京的發展中國家所面臨的情況變化。中國國內也面臨更嚴格的限制，經濟成長放緩和房地產市場低迷令「財政捉襟見肘」。鐵路的最後一段將耗資50億美元（約台幣1560億），從蘇斯瓦（Suswa）延伸至湖畔城市基蘇木（Kisumu），然後到達與烏干達接壤的馬拉巴（Malaba）。整條鐵路也包含多條支線，通往南蘇丹和盧安達。

根據肯亞預算文件，肯亞財政部預計在截至 6 月的會計年度內，透過對進口商品徵收 2% 的稅款，將獲得約3.18 億美元（約台幣99億）的收入。財長姆巴迪（John Mbadi）稱，肯亞和IMF正在就後者擔憂此類證券化計畫相當於政府借貸的問題進行磋商。姆巴迪則認為，此類計畫不會增加公共債務負擔。

姆巴迪還說，中國也對肯亞將鐵路稅證券化表示擔憂，因為該稅款在合約中被指定為償還中國原始貸款的備援資金，儘管如此，肯亞政府仍堅持推動該計畫。

報導指出，肯亞正努力應對不斷攀升的債務和財政收入缺口，IMF示警，肯亞面臨極高的債務困境風險。肯亞政府每年需花費約10億美元（約台幣312億）償還來自其最大雙邊債權國—中國的貸款。

