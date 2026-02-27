輝達2025年首度超越蘋果 登台積電最大客戶

台積電最大客戶是輝達。圖為去年台積電運動會邀請輝達執行長黃仁勳來參加，與台積電董事長魏哲家一同上台。（資料照，記者劉信德攝）

〔中央社〕晶圓代工廠台積電最大客戶異動，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）首度超越蘋果（Apple），躍居台積電2025年最大客戶，蘋果則落居台積電第2大客戶。

據台積電財報資料顯示，2025年最大客戶「甲客戶」貢獻新台幣7269億元營收，較2024年大幅增加1.06倍，占台積電總營收比重自2024年的12%，攀高至19%。

台積電第2大客戶「乙客戶」貢獻新台幣6451億元營收，較2024年增加3.33%，占台積電總營收比重自2024年的22%，滑落至17%。

台積電財報並未揭露客戶名稱，僅以「甲客戶」和「乙客戶」呈現，但輝達執行長黃仁勳先前受訪說，輝達已成為台積電最大客戶，間接證實台積電2025年最大客戶「甲客戶」應是輝達，「乙客戶」則是蘋果。

資深分析師王兆立表示，輝達超越蘋果，成為台積電最大客戶，顯示AI應用蓬勃發展，輝達營運高度成長，輝達晶片主要代工廠台積電營運直接受惠。在AI需求依然強勁，輝達持續不斷推出新產品，銷售成長可期，2026年仍可能位居台積電最大客戶。

