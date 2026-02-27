日本Rapidus衝刺2027量產 企業出資達32家

日本晶片國家隊Rapidus預定2027年啟動2奈米製程量產。（彭博）

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本晶片國家隊Rapidus，預定2027年啟動2奈米製程量產，日本經濟產業相赤澤亮正今天宣布，民間企業對Rapidus投資，已達32家公司、總額1676億日圓（約新台幣342.2億元），比最初預估的1300億日圓（約新台幣265.4億元）還高，顯示外界期待提升。

Rapidus北海道工廠在2025年4月啟動，試作線於去年7月成功製造2奈米GAA電晶體晶圓，驗證製程可行性。12月前後又完成AI半導體組裝關鍵材料開發，顯示從前段製程延伸到後段封裝。被評估技術層面已跨過「可做出晶片」門檻，進入「穩定良率與整體製程整合」階段。

Rapidus今年進入量產技術確立與客戶洽談期。韓媒日前報導，Rapidus已於本月初開始向早期客戶提供2奈米製程的PDK（製程設計套件），正式進入商業化的實質階段。

日本經濟新聞報導，投資Rapidus的企業從既有8家增至32家。雖未公開個別金額，但民間方面投資210億日圓（約新台幣42.8億元）的軟銀與索尼集團似乎成為最大股東。富士通亦新投資200億日圓（約新台幣40.8億元），NTT約110億日圓（約新台幣22.4億元）、豐田約50億日圓（約新台幣10.2億元）。

新增投資者包括本田、佳能等24家公司，另有負責物流的日本通運控股、長瀨產業，以及北海道電力與北洋銀行。向Rapidus提供2奈米設計技術的美國IBM也透過日本法人出資。

報導指出，距離2027年度量產目標僅剩約1年，除技術確立外，另一大課題是客戶取得。Rapidus採代工模式，但即便在出資企業間，需要2奈米的公司仍有限，存在落差。報導中引述一名相關人士的說法指出，數年內能設計2奈米並下大量訂單的日本企業只有數家。

另一方面，台積電（TSMC）2月初宣布，熊本新廠將生產可用於AI的3奈米產品，可能削弱Rapidus作為分散地緣風險產能的意義。

