曾大讚18A是地表最先進技術！英特爾代工部門負責人竟跳槽了

英特爾代工業務高層人事異動。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾代工業務負責人奧巴克利（Kevin O’Buckley）曾強調，英特爾提出的技術目標並不遜於台積電、三星，去年10月也自信的說18A（對標台積電2奈米）是「目前地球上最先進的半導體生產技術」，卻在擔任該職務僅兩年後便決定跳槽到高通，英特爾代工業務負責人將由營運長錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）接任。外媒直言，這項人事異動出乎意料。

科技媒體《Tom's Hardware》披露，英特爾發言人證實奧巴克利（Kevin O'Buckley）已經離職。

英特爾代工業務負責人奧巴克利（Kevin O’Buckley）跳槽高通。（圖取自Kevin O’Buckley 領英帳號）

英特爾發言人聲明指出，「我們感謝奧巴克利對晶圓代工服務的貢獻，並祝福他在公司外尋求發展機會時一切順利。英特爾晶圓代工仍然是英特爾最重要的戰略重點之一，在錢德拉塞卡蘭的領導下，該部門專注於執行計畫並為客戶提供優質服務。」

報導說，作為首席技術和營運長以及英特爾晶圓代工負責人，錢德拉塞卡蘭現在負責監督先進製程技術開發以及英特爾全球製造網絡的日常營運。

至於奧巴克利離開英特爾後，將擔任高通全球營運和供應鏈執行副總裁，領導公司全球晶片生產活動，負責監督製造工程、與代工廠商和元件供應商的關係。奧巴克利將直接向高通執行副總裁、財務長兼營運長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）匯報工作。奧巴克利曾在IBM微電子和格羅方德工作7年，之後在英特爾晶圓代工工作近2年，如今他將負責監督高通如何將其設計轉化為成品晶片。

