京都2026年住宿稅新制後天上路！最高費率級距一次看

日本京都市將從3月1日起調高住宿稅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕赴日注意！日本京都市政府即將在3月1日起調高「住宿稅」，每人每晚最高可收到1萬日圓（約2040元新台幣），比過去最高級距的1000日圓（約204元新台幣）足足調高了10倍，京都市也因此成為全日本住宿稅最高的地區。

京都市政府預估，根據最新的稅制，2026年會計年度將會收到超過132億日圓（約26.92億新台幣）的住宿稅，比2025年會計年度多出了73億日圓（約14.89億元新台幣），這些稅金將用於改善京都的基礎建設，以及因應過度旅遊的相關措施。

2026年3月1日起適用（每人每晚住宿稅） 住宿費用區間（日圓） 住宿稅金額（日圓） 未滿6,000日圓 200日圓 6,000日圓以上～未滿20,000日圓 400日圓 20,000日圓以上～未滿50,000日圓 1,000日圓 50,000日圓以上～未滿100,000日圓 4,000日圓 100,000日圓以上 10,000日圓

據京都市政府公告，從3月1日開始，每晚住宿費用低於6000日圓（約1224元新台幣）的旅客，將會收取每人每晚200日圓（約40.8元新台幣）的住宿稅。

而每晚住宿費用在6000日圓（含）至2萬日圓（約4080元新台幣）以下的旅客，將會收取每人每晚400日圓（約81.6元新台幣）的住宿稅。

對於每晚住宿費用在2萬日圓（含）至5萬日圓（約1.02萬元新台幣）以下的旅客，住宿稅將會收取每人每晚1000日圓。

至於每晚住宿費用在5萬日圓（含）至10萬日圓（約2.04萬元新台幣）以下的旅客，住宿稅將會收取每人每晚4000日圓（約816元新台幣）。

住宿費用在10萬日圓（含）及以上的，住宿稅將會收取每人每晚1萬日圓。

至於學校旅行的學生和陪同人員仍將享有免稅待遇。

由於在舊稅制的分級中，最高級距是針對住宿費用5萬日圓（含）以上的旅客收取每人每晚1000日圓住宿稅，這次級距調整，等於把最高稅率一口氣調漲了10倍，京都市也因此成為全日本住宿稅最高的地區。

《讀賣電視台》在週五（27日）的報導中，就此事詢問了日本民眾，來自靜岡縣的遊客表示：「在物價高漲的情況下，漲價或許也是無可避免。」來自大阪府的遊客則表示：「遊客真的很多，想問電車的事情，結果周圍幾乎都是外國人。」、「我還是覺得住宿稅應該要有差別，日本人和外國人應該區分。」

來自加拿大的遊客則表示：「如果是為了讓城市更乾淨、提升觀光品質，那我覺得是好事。」、「不過觀光客真的太多了，可能也讓日本人感到有些負擔。」

至於從業者方面，京都八條都酒店（都ホテル 京都八条）副總經理辻

