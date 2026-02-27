精品折扣成詐騙陷阱！Meta聯手Longchamp破獲跨境「訂閱詐騙」

Meta在最新公布的打詐行動中，特別點名與知名精品品牌Longchamp有關的「訂閱詐騙」案例。（下載自Longchamp IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕網路購物詐騙已成為影響品牌聲譽與消費者權益的重大威脅。社群巨頭Meta今（27）日公布的最新打詐行動中，特別點名了一項與知名精品品牌Longchamp合作的調查案例，揭露詐騙集團如何利用消費者對品牌的喜愛，進行「訂閱詐騙」的信用卡非法扣款。

根據Meta官方說法，位於越南的廣告商Lý Văn Lâm透過「訂閱詐騙」（Subscription Fraud）手法，投放以 Longchamp折扣商品為主題的廣告，受害者在「購物」過程中輸入信用卡資訊後，不僅未收到商品，信用卡後續也將被未經授權的消費連續扣款。Meta的團隊與Longchamp密切合作，調查並阻止平台上的相關詐騙。

針對此次品牌名義遭到冒用，Maison Longchamp回應，Longchamp對非法行為（例如仿冒或利用品牌名義詐騙），採取零容忍政策，並持續投入大量資源打擊線上與線下的非法行為，並強調「唯有利害關係人緊密合作，包含中介服務者，才能有效遏止詐騙。我們樂見Meta採取行動並展開合作。」

為了對抗這類詐騙，Meta指出除了透過法律起訴，也同步升級了AI偵測工具，專門破解詐騙廣告常用的「偽裝技術」，未來亦將持續與更多產業夥伴共享情資，強化防線。

