Meta跨境起訴中國等地詐騙廣告商 AI防詐機制升級

〔記者邱巧貞／台北報導〕面對跨境網路詐騙持續升溫，Meta今（ 27）日宣布展開新一波打詐行動，從法律追責、技術防禦、生態整頓到品牌協作等多面向同步推進，以因應日益科技化的詐騙威脅。

Meta表示，已針對位於中國、越南與巴西共4家假冒名人與品牌的詐騙廣告商提起訴訟，指控其濫用平台廣告系統從事詐騙活動，並向8家宣稱可規避Meta政策執行系統的行銷顧問公司發出警告信函。此外，相關技術措施亦包括暫停涉案帳戶付款方式、封鎖詐騙網域，以及與產業夥伴共享情資，以提升整體防詐效率。

其中，中國的深圳云钲科技有限公司被控運用Facebook與Instagram廣告鎖定日本、美國等用戶，採取「名人誘餌」手法，誘使大眾加入虛假的投資群組。

此外，Meta亦對位於巴西的詐騙廣告主採取法律行動，包含Vitor Lourenço de Souza和Milena Luciani Sanchez，使用變造的名人影像和聲音來推廣詐欺性醫療保健產品；以及同屬單一詐騙集團的B&B Suplementos e Cosméticos Ltda. （Brites Corp）、Brites Academia de Treinamento Ltda.、Daniel de Brites Macieira Cordeiro 和 José Victor de Brites Chaves de Araújo ，該集團利用一位知名醫生的深偽技術，宣傳未經監管核准的醫療保健產品，並銷售相同手法的教學課程。

在越南方面，Meta則起訴廣告商 Lý Văn Lâm，指其以低價購買知名品牌折扣商品為誘因，進行所謂的「訂閱詐騙」（subscription fraud）。消費者在「購物」過程中輸入信用卡資訊後，不僅未收到商品，信用卡後續也將被未經授權的消費連續扣款。

AI 偵測與臉部辨識技術升級

面對詐騙集團手法日益升級，Meta同步導入多項技術防線，從源頭攔阻惡意廣告。其中，臉部辨識技術目前已涵蓋全球超過50萬名公眾人物，以防止其照片遭濫用於詐騙素材。

Meta亦正在改善檢測「偽裝」（cloaking）的方法，這類惡意手法干擾審核過程判斷的結果，讓廣告在審查系統中顯示合規的內容，在通過廣告審查後，卻向大眾呈現截然不同的版本。

Meta最新的工具運用AI協助分析此類惡意偽裝技術，以便更有效檢測那些導向有害的詐騙網站的廣告。這些工具幫助Meta在審查廣告的過程中，更快速地拒絕這些廣告，並在有人檢舉可疑的惡意廣告時迅速採取行動。

掃蕩內鬼與中介，整治商業合作夥伴生態

近期，Meta亦向8家涉嫌濫用平台服務的前商業合作夥伴（Meta Business Partners）發出警告信函。相關業者被指提供包括虛假的「解除帳號限制」服務，甚至出租廣告帳號權限，協助客戶規避Meta的執行系統。Meta指出，若相關公司未遵循平台規範，將考慮採取進一步法律行動，包含提起訴訟。為防範此類濫用行為再次發生並強化平台安全性，Meta亦著手審查其商業合作夥伴生態系，並積極調整合作夥伴關係的檢視機制。

