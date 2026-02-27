新制勞退基金緊抱台積電！1月收益率估破4.5％、前2月抵過去1年

資料來源︰勞動部 數據整理︰記者高嘉和

〔記者高嘉和／台北報導〕勞動部預計下周一（3月2日）公布最新今年1月勞動基金運用情形。台積電是新舊制勞退基金投資台股的最大持股部位、占比逾3成，加上1月初季配息，推估1月新制勞退基金收益率可望衝上4.5％~5％，加上2月台積電持續大漲，新制勞退基金光前2月收益率就有望抵上過去10年平均每年收益率水準。

根據勞動基金運用局最新數據，截至2025年底，新制勞退基金前十大持股依序為台積電31.96％、台達電6.34％、鴻海4.33％、聯發科3.91％、奇鋐2.74％、台光電2.41％、富邦金2.1％、國泰金1.99％、健策1.86％與金像電1.78％；舊制勞退基金的台積電持股比例通常略低於新制，但也維持在30％左右的水準。

台積電2025年底收盤價為1555元、到2026年1月底收盤大漲至1775元，單月漲幅逾14％，加上1月初台積電季配息，推估光台積電部位，對基金收益率貢獻就超過4％，加上台達電、鴻海等核心持股，新制勞退基金1月收益率可望上看4.5％~5％，相較2025年1月收益率約1.47％是翻倍成長，單月帳面獲利也可望破紀錄。

台積電2月持續創高，一度站上2000元大關，2月底收盤為1995元，今年以來漲幅逾28％，新制勞退基金前2月收益率有望上看9％~10％；若比較勞動基金近10年來平均收益率約8.58％，近5年平均收益率約10.33％，勞動基金因抱緊台積電，今年前2月收益率就機會抵過過去1整年。

