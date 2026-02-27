頂大生遭司機丟包輾斃 Bolt叫車平台推「行程錄音」強化安全機制

Bolt今日宣布，在 App 的「安全工具箱」新增「行程錄音」功能，當駕駛或乘客於行程期間感到不適或有安全疑慮時，可透過 App 啟動錄音功能，並於必要時將錄音檔作為加密檔案提交至客服團隊。（Bolt提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕頂大生遭Bolt司機丟包輾斃，震驚社會，Bolt今日宣布，在 App 的「安全工具箱」新增「行程錄音」功能，當駕駛或乘客於行程期間感到不適或有安全疑慮時，可透過 App 啟動錄音功能，並於必要時將錄音檔作為加密檔案提交至客服團隊。

「行程錄音」僅可於行程進行期間啟動，該功能即日起於台灣正式上線，用戶更新至最新版本 App 即可使用，此功能為 Bolt 持續強化平台安全機制的一環，將協助相關團隊更有效率的處理安全回報與查詢。

為保障雙方隱私，駕駛與乘客事後皆無法自行播放或存取錄音內容；錄音檔案僅於用戶選擇將其提交時，方由 Bolt 存取並進行後續處理。

「行程錄音」是 Bolt 繼現有的駕駛與乘客安全功能後，最新的安全功能。現有的安全功能包括：駕駛註冊時及定期的文件驗證、快速且隱密地通知警方或是回報不安全的駕駛行為的「緊急求助」功能。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，「在 Bolt，安全始終是我們最重視的核心原則，『行程錄音』功能的推出，是持續強化安全機制的重要一步，透過產品功能優化與專業安全團隊的支援，我們將持續提升平台的安全環境，為駕駛與乘客提供高品質的叫車體驗。」

Bolt自2025年9月在台灣推出服務以來，持續檢視並強化既有安全措施，目前Bolt 在台灣提供的安全防護涵蓋了從行程前的駕駛「文件驗證」與上車時進行「行程代碼」驗證。

行程中的「即時位置分享」、「信任聯絡人」與「緊急求助」，到行程後的「客服支援」。這些功能共同建構了一個主動、即時且透明的安全生態系統 。上述功能將與「行程錄音」共同納入 App 內的安全工具選項，確保用戶能隨時獲得支援與協助。

