台灣人狂去日本「這地方城市」！住宿旅客數量奪第一打敗中國

日本岐阜縣高山市發布最新統計數據，2025年外國遊客住宿，以來自台灣的旅客最多。而高山市以飛驒牛（圖）聞名。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人超愛去日本！日本岐阜縣高山市發布最新統計數據發現，2025年觀光客人數達到479萬5000人、年增8.4%，創下歷史新高，其中外國旅客住宿人數顯著成長，高達97萬8312人、年增27.1%，同樣創新高，而依國家與地區別來看，來自台灣的旅客最多，高達11萬9595人。

《朝日新聞》報導，根據高山市觀光課統計，2025全年在高山市市內住宿的旅客為232萬4000人，其中外國旅客住宿人數達97萬8312人；日本國內旅客住宿人數為134萬5688人，換算外國遊客比率高達42.1%，此外，一日遊旅客總數為247萬1000人。

請繼續往下閱讀...

若按國家與地區區分外國住宿旅客來源，最多為台灣，達11萬9595人，其次為中國9萬1906人、美國5萬8775人、西班牙5萬2730人；英國、泰國、澳洲、香港與義大利等地，也各有超過3萬名旅客住宿。其中，歐美旅客的成長幅度尤為明顯。

對於外國旅客增加的原因，高山市觀光課人員指出：「在訪日外國旅客全年突破4000萬人的情況下，高山已廣泛被認知為造訪日本時的重要停留地之一。」

另一方面，全球知名旅遊訂房網站Booking.com日前公布「2026年全球10大好客城市」，日本由高山市入選。該榜單已邁入第14屆，高山市是繼2024年山梨縣富士河口湖町之後，日本第2個入選的城市。

此榜單依據在該平台預訂住宿的旅客所留下的評價與評論後，由Booking.com選出。高山市因擁有眾多高評價住宿設施，加上保存良好的木造商家街景與酒藏風貌，以及可體驗飛驒牛與拉麵等在地美食，而獲得高度肯定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法