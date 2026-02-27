鮑爾收傳票 傳聯準會正低調進行法律挑戰

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國聯準會（Fed）正在秘密進行法律挑戰，以對抗美國檢察官皮羅（Jeanine Pirro）對Fed主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查時，發出的兩份傳票。

《華爾街日報》報導，長期與美國總統川普（Donald Trump）結盟的皮羅啟動了這項調查，旨在查明鮑爾去年夏天是否就聯準會大樓翻新計劃向國會做了假證。此舉引發了鮑爾前所未有的公開回應。他在1月發佈的影片聲明中表明，這項是川普持續施壓Fed降低利率、終結央行獨立性的藉口。

據報，聯準會已在秘密程序中請求法院撤銷傳票，這可能會減少或免除其回應的義務。目前仍不清楚他們的具體法律論點，在備受矚目的調查中，收到傳票的人質疑檢方的要求過於廣泛，或是索取受法律特權保護的資訊，這種情況並不罕見。

由於陪審團正在審理的刑事案件適用保密規範，這場鬥爭是在大眾視野以外的地方所進行。

今年1月8日，皮羅出席了白宮的一場活動，會中川普嚴厲斥責美國聯邦檢察官行動緩慢，未能迅速起訴他瞄準的目標人物。第2天，司法部向聯準會發出了兩份傳票，要求Fed在1月底前回應。

共和黨員一直在找尋打破僵局的辦法，因為這可能推遲下一任主席的確認。川普先前已宣佈，選擇Fed前理事華許（Kevin Warsh）作為接替鮑爾的人選，鮑爾的主席任期將在今年5月結束。

財政部長貝森特（Scott Bessent）本月稍早在《CNBC》的節目中表示，確實發出了傳票，但這並不一定代表會提出指控。1月接受《CBS》訪問時也為這項調查辯護，並稱自己認為這傳達的訊息是「獨立並不代表免責」。

北卡羅萊納州共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）多次表示，在司法部結束調查之前，不會推進任何Fed理事的提名，包括華許的提名。由於參議院銀行委員會的所有民主黨成員都持相同立場，共和黨13比11的多數席次仍不足以在沒有提里斯支持的情況下強行通過提名。

調查的焦點在於，鮑爾去年夏天在參議院聽證會上就2座歷史建築翻修工程成本超支問題所做的幾分鐘回答，白宮官員去年曾暗示，如果不是鮑爾就專案成本做了虛假陳述，就是Fed未能更新建築紀錄，但川普7月與鮑爾一同視察該計劃後，這場風波很快就平息了。

皮羅也為這項調查辯護，稱傳票是在他的辦公室多次要求提供資訊卻未得到答覆後發出的，調查在去年11月啟動。皮羅辦公室的一名律師在12月向聯準會發送了兩封電子郵件，要求就翻新工程舉行會議。

